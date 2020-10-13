По результатам исследования «АВТОСТАТ» автовладельцы в России больше покупают зимние шины с шипами. По итогам продаж Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES лидерами спроса стали шипуемые Viatti Brina Nordico и Viatti Bosco Nordico.

Выбор шин с шипами обусловлен и географическими особенностями. Жителям Юга больше подходят нешипованные шины, но если учитывать общий спрос по России, то очевиден тренд «на шипы».

Исследование «АВТОСТАТ» проходило среди более чем 3000 респондентов. На вопрос «какие зимние шины предпочтительнее» 78% мужчин и 72% женщин ответили в пользу щипованных шин, остальные 22% и 28% соответственно выбрали нешипованные («липучку»).

У Viatti представлено три шипуемые линейки. Для легковых и кроссоверных шин делают алюминиевый корпус шипов, для легкогрузовых – стальной, что обусловлено повышенными нагрузками. Крепление – бесклеевая запрессовка.

Линейка Viatti Brina Nordico предназначена для комплектации легковых автомобилей. Линейка Viatti Bosco Nordico разработана для комплектации внедорожников и кроссоверов, а также легковых автомобилей повышенной проходимости. Ассиметричный рисунок и широкое расположение шипов обеспечивают максимально надежное сцепление с дорогой при пониженном уровне шума, а также повышают износостойкость этих моделей шин. Благодаря скошенным плечевым зонам повышается маневренность автомобиля. Viatti Bosco Nordico также обладает усиленным центральным ребром и продольными рядами блоков, эффективной снего- и водоотводной системой.

Шины оснащены шипами в количество от 88 до 128 штук, в зависимости от типоразмера и модели.

Источник: https://www.avtovzglyad.ru/prilavok/disc/2020-09-29-zimnij-sezon-s-viatti-shipovannye-shiny/

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/