Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES расширил условия акции «Шиномонтаж от Viatti». При покупке любых Viatti в одном из подразделений Торгового дома «Кама» их монтаж предоставляется в подарок без ограничения по дате покупки. Официальные представительства магазина есть в подмосковном Домодедово, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и других населенных пунктах*.

«Предоставление услуги шиномонтажа в подарок покупателям шин Viatti – регулярная и сезонная активность бренда», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама». – Однако для клиентов наших обособленных подразделений акция «Шиномонтаж от Viatti» действует на специальных условиях – на весь модельный ряд и «бессрочно». Кроме того, можно получить дополнительную выгоду от приобретения шин бренда в рамках предложения «Кэшбэк от Viatti», а именно баллы в размере 10% от суммы покупки».

Спецпредложение будет действовать при наличии акционного товара.

Для участия в акции и физическим, и юридическим лицам достаточно купить не менее четырех Viatti в 13-19 дюймов одной модели и типоразмера. А после записаться на монтаж в центре-участнике акции*, где для подтверждения покупки понадобится чек или кредитный лист. В состав работ входит снятие, установка, монтаж, демонтаж и балансировка шин. По окончании процедуры факт оказания услуги необходимо подтвердить подписью в соответствующем документе.

*Список подразделений Торгового дома «Кама», участвующих в акции «Шиномонтаж от Viatti», а также подробные условия акций доступны на сайте https://www.viatti.ru.

Организатором акции выступает ООО «Торговый дом «Кама» (423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, территория Промзона, корпус аик-24, кабинет 402, ОГРН 1021602510533, ИНН 1651024807).

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/