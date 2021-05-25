Акция «Шиномонтаж от Viatti» - KAMA TYRES дает новые бонусы2021-05-25 08:17
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES расширил условия акции «Шиномонтаж от Viatti». При покупке любых Viatti в одном из подразделений Торгового дома «Кама» их монтаж предоставляется в подарок без ограничения по дате покупки. Официальные представительства магазина есть в подмосковном Домодедово, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и других населенных пунктах*.
«Предоставление услуги шиномонтажа в подарок покупателям шин Viatti – регулярная и сезонная активность бренда», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама». – Однако для клиентов наших обособленных подразделений акция «Шиномонтаж от Viatti» действует на специальных условиях – на весь модельный ряд и «бессрочно». Кроме того, можно получить дополнительную выгоду от приобретения шин бренда в рамках предложения «Кэшбэк от Viatti», а именно баллы в размере 10% от суммы покупки».
Спецпредложение будет действовать при наличии акционного товара.
Для участия в акции и физическим, и юридическим лицам достаточно купить не менее четырех Viatti в 13-19 дюймов одной модели и типоразмера. А после записаться на монтаж в центре-участнике акции*, где для подтверждения покупки понадобится чек или кредитный лист. В состав работ входит снятие, установка, монтаж, демонтаж и балансировка шин. По окончании процедуры факт оказания услуги необходимо подтвердить подписью в соответствующем документе.
*Список подразделений Торгового дома «Кама», участвующих в акции «Шиномонтаж от Viatti», а также подробные условия акций доступны на сайте https://www.viatti.ru.
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/
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