Эксперты издания «Кузов» отметили приемлемые показатели Viatti Bosco A/T на любых типах покрытия 2019-07-25 20:12



Эксперты специализированного онлайн-журнала «Кузов» протестировали летние шины Viatti Bosco A/T, которые специально разработаны для кроссоверов и лёгких внедорожников. Тест-драйв Viatti Bosco A/T длился несколько недель. На этапе шиномонтажа на каждый диск пришлось не более 50 гр грузиков. При езде автор тест-драйва отметил хороший накат, отсутствие каких-либо вибраций на руле, а также высокий уровень курсовой устойчивости. Кроме того, эксперты высоко оценили тормозные характеристики шин. Благодаря жесткому центральному ребру и усиленным продольным рядам шашек, выполненным по технологии HighStab, а также за счет технологии VSS (переменное распределение жесткости боковины) шины позволяют сохранять свою геометрию и сцепные свойства даже при резких маневрах. Эффективно выводить водяную пленку из пятна контакта с дорогой позволяет система Hydro Safe с четырьмя широкими продольными канавками с неоднородной геометрией и заостренными гранями центральных шашек. По итогам тестирования эксперты отметили главное преимущество шин – приемлемые показатели на любых типах покрытия. По словам корреспондентов издания «Кузов», специалистам Viatti вполне удалось достичь баланса между многообразием различных характеристик шин: линейка Bosco A/T по своим показателям способна на равных конкурировать с зарубежной продукцией в доступном ценовом сегменте. «Шины обеспечивают автомобилю оптимальные проходимость, маневренность, а также комфортное и безопасное движение как на мокром, так и на сухом асфальте. Viatti Bosco A/T оказались действительно сбалансированными и не отличаются наличием каких-либо явных особенностей, кроме, пожалуй, некоторой чувствительности к колейности дорог», – подвели итоги тест-драйва эксперты издания «Кузов». Летние шины Viatti Bosco A/T сочетают в себе надёжность, устойчивость и комфорт. При изготовлении линейки разработчики учли все потребности и нюансы при вождении кроссоверов. Именно поэтому шины выдерживают значительные динамические нагрузки, оставаясь при этом энергоэффективным продуктом. Бренд Viatti выпускается на производственных мощностях KAMA TYRES, шинного бизнеса Группы «Татнефть». Источник: http://autotime-news.ru/viatti_bosco_AT

