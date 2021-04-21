С приходом весны главным для автолюбителей становится вопрос – какие шины выбрать на летний сезон? Чтобы помочь в решении этой задачи, ведущий автомобильного YouTube-канала «Dizzlike Channel» Павел Лаздин на «Haval H9» провел комплексные испытания летних 265/60R18 Viatti Bosco H/T. Эти шины предназначены для езды на внедорожниках и кроссоверах по городским дорогам и межрегиональным трассам.

Первое, что отметил эксперт, колейность для этих шин не проблема. Viatti Bosco H/T отлично справились со всеми неровностями дороги, амортизировав удары от ям и стыков. Мягкое вождение обеспечивает конструкция этих шин. Технология переменного распределения жесткости боковины помогает адаптироваться под поверхность дороги и буквально «впитывает» все удары.

На высоком уровне оказался и показатель управляемости. Автомобиль уверенно двигается на разных скоростях, сохраняя курсовую устойчивость и хорошее сцепление с дорогой. Достичь этого помогают специальные усиления между элементами рисунка протектора Viatti Bosco H/T в плечевых и центральных рядах. Кроме того, жесткое ребро в центре и продольные усиленные ряды шашек в его конструкции также работают на повышение управляемости.

Справились Viatti Bosco H/T и с мокрой дорогой. Они продемонстрировали быстрый отвод воды из пятна контакта и предсказуемое поведение. Продольные канавки на поверхности шины эффективно разрезают водную гладь и выталкивают влагу. То есть, констатировал эксперт, эти шины оптимальны к использованию не только на хорошем асфальте, но и для поездок по мокрым и слякотным дорогам за городом.

Что же касается стоимости этих шин, то выгодное соотношение цены и качества Viatti Bosco H/T автоблогер подчеркнул отдельно. Испытания прошли успешно и по итогам тестирования эксперт порекомендовал эти шины владельцам внедорожников, которые передвигаются не только по городскому асфальту, но и по загородным дорогам с ямами, неровностями и стыками.