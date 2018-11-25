Один из крупнейших в России интернет-магазинов автомобильных шин «Мосавтошина» составил и опубликовал «Народный ТОП зимних шин». Вторую строчку рейтинга в категории «Шипованные» заняла модель Viatti Bosco Nordico.

Эксперты интернет-магазина включили в список проверенные временем модели, которые заслужили доверие водителей при эксплуатации. При составлении обзора специалисты «Мосавтошина» проанализировали оценки покупателей и комментарии к тем или иным моделям. Всего авторы рейтинга учли 13 параметров на основе опыта автовладельцев: от стиля вождения до условий эксплуатации.

«Безусловно, нам приятно получить столь высокую оценку от тех, для кого мы работаем каждый день – от автовладельцев. Наша продукция заслуженно пользуется народным доверием и является для водителей надёжным партнёром, помогая чувствовать себя на дороге уверенно, комфортно и безопасно», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».

Бренд Viatti – надёжные легковые и легкогрузовые шины качества мирового уровня. Их выпускают предприятия шинного комплекса KAMA TYRES.

Легковая модель Viatti Bosco Nordico идеально подходит для эксплуатации как по глубокому снегу, так и по растопленному реагентами на городских магистралях льду. За счёт уникального рисунка протектора с жёстким центральным ребром и усиленными продольными рядами шашек по технологии HighStab достигается высокая надёжность, проходимость и безопасность шин. Первоклассную износостойкость шинам обеспечивают ассиметричный рисунок протектора и широкий разнос шипов. Также они снижают уровень шума при движении. Специальные углубления в плечевых шашках по технологии SnowDrive дают автомобилю улучшенную проходимость по глубокому снегу.

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.