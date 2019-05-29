Организаторы всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» назвали участников программы 2019 года. Совет по качеству мероприятия в номинации «Продукция производственно-технического назначения», в том числе, оценит шины Viatti Bosco Nordico и Viatti Bosco S/T типоразмера 235/60 R18, выпускаемые на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES.

Зимняя шипуемая Viatti Bosco Nordico предназначена для эксплуатации на полноразмерных внедорожниках, кроссоверах и легковых автомобилях. Модель имеет усиленную центральную часть протектора. Благодаря этому повышены уровень курсовой устойчивости шины, безопасность движения и равномерность износа протектора. Наилучшее сцепление на зимней дороге, износостойкость и снижение уровня шума обеспечивают асимметричный рисунок протектора с увеличенным количеством шашек и оптимально просчитанной схемой расстановки шипов.

Нешипуемая зимняя Viatti Bosco S/T разработана специально для кроссоверов и внедорожников. Модель сочетает комфорт и бесшумность вождения со способностью выдерживать значительные нагрузки. Точную управляемость при активном маневрировании на твёрдом дорожном покрытии даёт оптимальный профиль модели в зоне перехода протектора в боковину. Viatti Bosco S/T обеспечивает уверенную езду как по снежному покрытию, так и по асфальту, покрытому льдом. Кроме того за счёт специальных углублений в плечевых шашках повышается проходимость автомобиля по снегу.

«KAMA TYRES принимает участие в конкурсе с 2013 года – вот уже 6 лет наша продукция в числе лауреатов и дипломантов Программы, получает высокие оценки профессионального жюри и экспертов. Победителям «100 лучших товаров России», товарам, прошедшим независимую оценку качества специальной комиссией, предоставляется право использовать логотип конкурса для маркировки данного вида продукции. Это, безусловно, положительно влияет на имидж компании и повышает доверие потребителей к нашим шинам», – отметил Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

В 2018 году шины 195/65R15 Viatti Brina Nordico (ПАО «Нижнекамскшина»), 12.00R24 КАМА NR 701 (ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»), 12.00R18 КАМА-431 (ООО «Нижнекамский завод грузовых шин») стали лауреатами конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Шина 215/75R17,5 КАМА NR 201 (ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК») была названа дипломантом мероприятия.

Межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество) ежегодно организует программу-конкурс «100 лучших товаров России». В 2019 году региональный этап мероприятия прошёл с 8 февраля по 6 июня. Федеральный этап начался 6 июня и продлится до 25 декабря 2019 года.

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.