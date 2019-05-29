Viatti Bosco S/T сочетает в себе комфорт и бесшумность вождения со способностью выдерживать значительные нагрузки2019-06-21 21:22
Организаторы всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» назвали участников программы 2019 года. Совет по качеству мероприятия в номинации «Продукция производственно-технического назначения», в том числе, оценит шины Viatti Bosco Nordico и Viatti Bosco S/T типоразмера 235/60 R18, выпускаемые на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES.
Зимняя шипуемая Viatti Bosco Nordico предназначена для эксплуатации на полноразмерных внедорожниках, кроссоверах и легковых автомобилях. Модель имеет усиленную центральную часть протектора. Благодаря этому повышены уровень курсовой устойчивости шины, безопасность движения и равномерность износа протектора. Наилучшее сцепление на зимней дороге, износостойкость и снижение уровня шума обеспечивают асимметричный рисунок протектора с увеличенным количеством шашек и оптимально просчитанной схемой расстановки шипов.
Нешипуемая зимняя Viatti Bosco S/T разработана специально для кроссоверов и внедорожников. Модель сочетает комфорт и бесшумность вождения со способностью выдерживать значительные нагрузки. Точную управляемость при активном маневрировании на твёрдом дорожном покрытии даёт оптимальный профиль модели в зоне перехода протектора в боковину. Viatti Bosco S/T обеспечивает уверенную езду как по снежному покрытию, так и по асфальту, покрытому льдом. Кроме того за счёт специальных углублений в плечевых шашках повышается проходимость автомобиля по снегу.
Межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество) ежегодно организует программу-конкурс «100 лучших товаров России». В 2019 году региональный этап мероприятия прошёл с 8 февраля по 6 июня. Федеральный этап начался 6 июня и продлится до 25 декабря 2019 года.
KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
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