Торговый дом «Кама», предприятие Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES, приглашает сотрудников розничных торговых точек вступить в «Клуб Viatti». За продажу шин бренда Viatti Члены Клуба получают баллы, которые позже могут обменять на различные призы. Среди призов – пополнение счетов мобильных телефонов и электронных кошельков различных операторов: Билайн, Мегафон, Теле2, МТС, Webmoney, Яндекс.Деньги, Qiwi и других.

Продукция шинного бренда Viatti выпускается на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Ассортимент товаров включает в себя 9 линеек – порядка 200 легковых и легкогрузовых шин мирового уровня качества.

Присоединиться к программе и стать Членом Клуба могут как руководители, так и продавцы розничных торговых точек, являющиеся гражданами РФ. Для регистрации в программе нужно заполнить соответствующую форму на сайте http://club.viatti.ru. От каждой торговой точки может зарегистрироваться один руководитель и несколько продавцов. Сотрудникам компании для прикрепления к аккаунту руководителя необходимо отправить заявку на электронную почту технической поддержки Клуба tdkama.otm@gmail.com.

Участники «Клуба Viatti» получают призы; баллы за регистрацию продаж шин Viatti с посадочными диаметрами от 15 до 18 дюймов; баллы за участие в стимулирующих мероприятиях бренда Viatti и др. Администрация Клуба в течение нескольких дней проверяет баллы за продажу шин. После одобрения баллы начисляются на счёт участника. Затем их можно обменять на призы.

«Клуб Viatti – это уникальная бизнес-площадка. Здесь профессионалы шинного рынка, специалисты со всей России, могут обмениваться опытом, обращаться за помощью к коллегам, а также принимать участие в обучающих программах Клуба, направленных на профессиональный рост», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.