Специалисты Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES поделились с читателями интернет-издания «Бизнес ONLINE» советами по сезонной замене шин. Они рассказали, когда следует менять летние автошины на зимние, покупать новый комплект и как получить бесплатный шиномонтаж.

При сезонной замене шин необходимо в первую очередь обращать внимание на температурный режим. Смена на зимний комплект должна происходить при дневной температуре около +7°С.

Также необходимо обращать внимание на износ шин. Требования к глубине протектора на легковом автомобиле для минимальной безопасной составляют 1,6 мм для летних шин и 4 мм – для зимних. Цифровой или объемного типа индикаторы помогут определить степень износа. Перед установкой зимнего комплекта также проведите визуальный осмотр шин. Убедитесь, что механические повреждения отсутствуют.

Важно использовать как летние, так и зимние шины по назначению. Для эксплуатации автомобиля преимущественно на асфальтовом покрытии оптимально подходят нешипуемые шины. Для загородных трасс и заснеженных дорог разработаны шипуемые шины, а для регионов, где столбик термометра не опускается ниже -10°С, – модели с расширенным температурным диапазоном использования.

Устанавливайте на одну ось только одинаковые шины. Это правило прописано в ПДД. Модели должны быть одинаковой сезонности, одного вида (шипуемые или нешипуемые). При этом на заднюю или переднюю оси можно установить шины с разным протектором.

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