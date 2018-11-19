Для создания моделей шинного бренда Viatti специалисты шинного комплекса KAMA TYRES, на производственных мощностях которого они выпускаются, использовали как собственные разработки, так и опыт ведущих мировых шинных компаний. Стоит отметить, что линейку зимних шин Viatti проектировали параллельно с летней: перед разработчиками стояла задача создать шины для популярных в России автомобилей – скоростных и маневренных.

В целях оптимизации производственного процесса, а также для обеспечения конкурентоспособной стоимости шин на рынке, было принято решение сделать унифицированный силовой каркас для лета и зимы. Каркас был спроектирован с большим запасом прочности и с прицелом на то, что шинами в нашей стране пользуются практически до предельного износа рисунка протектора.

Также стоит отметить, что большинство шин Viatti сконструированы по оптимальной силовой схеме: каркас, в состав которого интегрирован один или два слоя корда из полиэстера, и брекер, имеющий два стальных и один нейлоновый слой. Все нити слоёв брекера располагаются под разными углами относительно друг друга. Эта технология позволяет обеспечить максимальную прочность и стойкость к деформации при движении на высоких скоростях.

Все зимние шины бренда Viatti спроектированы для сохранения сцепных свойств при эксплуатации в диапазоне температур от -45 до +10°C. Никакой предварительной подготовки перед выездом на дорогу не требуется – шина сразу готова к эксплуатации, даже если «провела» несколько дней на морозе.

Бренд Viatti представлен нешипуемыми и шипуемыми шинами, предназначенные для легковых машин – модель Viatti Brina и Viatti Brina Nordico, для кроссоверов и внедорожников – Viatti Bosco S/T и Viatti Bosco Nordico, а также для коммерческого транспорта – Viatti Vettore Brina и Viatti Vettore Inverno.

Нешипуемые модели прекрасно справляются с асфальтом, рыхлым или плотно укатанным снегом. Рисунок протектора таких моделей имеет развитые блоки, разделенные широкими канавками, которые рассчитаны на эффективную самоочистку. Надёжное сцепление в пятне контакта обеспечивают многочисленные ламели. Нешипуемые шины станут оптимальным вариантом для автовладельцев, проживающих в теплых регионах, или для езды в городских условиях зимой.

Шипуемые модели, наоборот, больше подойдут для поездок за город и северных регионов нашей страны. После ошиповки способности протектора удерживать автомобиль даже на наледи заметно возрастают.

Источник: https://car.ru/news/automobili/32720-zima-protektor-torzhestvuet-o-shinah-viatti-i-ne-tolko/#comments