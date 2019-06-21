41 год назад, 30 июня 1978 года, были приняты в эксплуатацию мощности первой очереди завода грузовых шин. Ежегодный объём выпускаемой продукции предприятия составил 450 тыс. единиц. По итогам 2018 года, с конвейера предприятия сошло 2 млн единиц шин.

Весной 2019 года в истории завода начался новый этап. Шинный комплекс KAMA TYRES присоединил ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» к ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК». Проектная мощность структурно преобразованного предприятия составляет 4,5 млн единиц продукции.

Ассортимент объединённого предприятия состоит из 118 моделей: 45 моделей комбинированных шин для грузовых автомобилей, тракторов, прицепов, автобусов, троллейбусов, сельскохозяйственной техники бренда KAMA и 73 модели грузовых ЦМК шин торговых марок KAMA и KAMA PRO.

Продукцию шинного комплекса KAMA TYRES ежегодно отмечают на престижных федеральных и республиканских конкурсах. Так, в 2018 году ЦМК шина 12.00R24 КАМА NR 701 и грузовая комбинированная 12.00R18 КАМА НК-431 стали лауреатами конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

«Сегодня шинный комплекс KAMA TYRES выпускает более половины всех производимых грузовых комбинированных и сельскохозяйственных шин в России. Объединение предприятий позволит не только укрепить, но и улучшить наши позиции на рынке», – отметил Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

ЦМК шины КАМА NR 701 предназначены для эксплуатации преимущественно в тяжелых условиях, на строительных площадках. Модель разработана специально для грузовиков и автомобилей повышенной грузоподъемности. Шины обладают способностью адаптироваться к дорожному полотну.

Грузовые комбинированные КАМА НК-431 сконструированы для передвижения в условиях бездорожья и на мягких грунтах. Шины отличаются хорошей самоочищаемостью за счет рисунка протектора. Проходимость в различных дорожных условиях обеспечивают конструкция шины, регулируемое давление и направленный рисунок протектора повышенной проходимости.

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

На фото: Визит секретаря ЦК КПСС Кириленко А.П. Приняты в эксплуатацию первые очереди нижнекамского завода грузовых шин