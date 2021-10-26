Шипованные шины пользуются неизменно высоким спросом у российских владельцев легковых автомобилей. Об этом свидетельствуют как независимые исследования (по данным «Автостат» только 22,1% опрошенных респондентов выбирают фрикционные модели), так и результаты продаж специализированных торговых точек. Специалисты интернет-магазина KAMATYRES.SHOP отмечают, что большинство покупателей из года в год делают свой выбор в пользу продукции брендов Viatti и КАМА «с шипами». Какими эксплуатационными преимуществами обладают шины этой категории?

Шипы для внедорожников и кроссоверов

В ассортименте шин KAMA TYRES можно выделить зимние шины Viatti Bosco Nordico, которые специально сконструированы для комплектации автомобилей повышенной проходимости. Асимметричный рисунок протектора и широкий разнос шипов обеспечивает шинам первоклассную износостойкость и значительно снижает уровень шума при движении. Частое расположение ламелей по всей ширине протектора дает надежное сцепление с ледяным или влажным покрытием дороги, а повышенная эластичность шашек улучшает продольное сцепление. Высокая надежность, проходимость и безопасность шин Viatti Bosco Nordico достигается за счет уникального рисунка протектора с жестким центральным ребром и усиленными продольными рядами шашек. Это позволяет сохранять большую скорость автомобиля при движении не только по прямой, но и при совершении резких поворотов и иных маневров, вплоть до самых экстремальных.

Шипы для легковых автомобилей

Для комплектации легкового транспорта разработаны шины Viatti Brina Nordico, которые обеспечивают комфортное и безопасное движение на зимних дорогах при любых погодных условиях, от глубоких заморозков до незапланированной оттепели. Шины имеют боковины переменной жесткости, адаптирующиеся к рельефу дороги, а также скошенные плечевые зоны, улучшающие маневренность. Максимально надежное сцепление с дорогой при пониженном уровне издаваемого шума и долговечность шин достигается асимметричным рисунком протектора и широким расположением шипов. Улучшенное сцепление как на льду, так и на мокрой дороге обеспечивает частое расположение ламелей и сверхэластичные шашки. Дополнительная защита от шума при движении — в специально проработанном расположении шашек протектора, со сдвигом относительно друг друга по продольной оси.

Шипованные шины – обкатка обязательна

Эксперты настоятельно рекомендуют обкатывать новые шипованные шины – это способствует «усадке» шипов, а значит в дальнейшем минимизирует их потерю. Первые 400 километров лучше проехать с соблюдением скоростного режима (до 70 км/ч), не совершая резких торможений или маневров. Оптимальное покрытие: сухой асфальт, без снега и льда.

Источник: https://car.ru/news/automobili/136210-zima-20212022-gotovimsya-k-sezonu-i-vstrechaem-holoda-na-shipovannyih-shinah-viatti/