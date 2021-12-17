7,5 рублей на километр пробега – такова стоимость владения автомобилем LADA XRAY. И это лучший результат на российском рынке, что отмечено по итогам исследования «Стоимость владения автомобилем – 2021», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ». (https://www.autostat.ru/total_cost_ownership/)

В ходе исследования специалисты АВТОСТАТа оценивали стоимость владения наиболее популярных в России автомобилей 33 брендов – всего в рейтинге приняли участие более 150 моделей. Статистика учитывает основные расходы, помимо покупки автомобиля, – это страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание, топливо. Период расчета – 3 года и суммарный пробег в 45 000 км; учитывался и возраст владельца (35 лет), и стаж вождения (10 лет).

Результаты рейтинга подводились по сегментам рынка. Автомобили LADA лидируют как в своём классе «В», так и по рынку в целом. После LADA XRAY вторую и третью строки в списке заняли автомобили LADA Granta и LADA Vesta. Стоимость моделей семейства Granta составляет 7,6 рубля на километр пробега, данные для LADA Vesta – 7,7 руб /км.