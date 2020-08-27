Специально для Car.ru популярный автомобильный блогер Павел Лаздин, ведущий YouTube-канала Dizzlike Channel, протестировал новинку в сегменте SUV сезона 2019-2020 – шины для внедорожников и кроссоверов Viatti Bosco H/T 265/60 R18. Комплект шин был установлен на автомобиль Haval H9. Эксплуатационные испытания проходили на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области в июле-августе 2020.

Прежде блогер сталкивался с Viatti на Toyota Rav4. Первый опыт показал, что после других известных шин автомобиль стал двигаться гораздо тише, в связи с чем решил проверить их и на Haval H9, и остался доволен.

По результатам теста блогер отметил следующее преимущества шин:

Решился вопрос с колейностью, которая является значимой проблемой для Haval H9.

Ямы и стыки глотают просто незаметно.

Шины оказались «зацеп имеющие».

По управляемости хорошо себя ведут.

Тормозной путь увеличился незначительно.

С мокрой дорогой справились – воду отводят хорошо.

Движение на скоростях уверенное.

«Как итог: шины могу советовать. Особенно тем, кто чаще всего передвигается не по идеальному асфальту, а по загородным дорогам, для которых характерно наличие ям, стыков, неровностей, «заплаток» – Viatti Bosco H/T отлично их «глотают» и значительно увеличивают комфорт. По цене-качество вообще оптимальный выбор. И, конечно», одно из главных преимуществ – «лечат» колейность», – отметил автор канала Dizzlike Channel.

Шины бренда Viatti производятся на производственных мощностях KAMA TYRES.

Источник: https://car.ru/news/tehnologii/85671-test-viatti-bosco-ht-ya-smog-reshit-problemu-koleynosti/