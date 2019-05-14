В современном мире знание иностранных языков – не роскошь, а жизненная необходимость. Глобализация экономики и культуры делает свое дело – растут контакты между странами, народами и отдельными людьми. И одним английским в качестве инструмента международного общения уже не обойдешься.

Но кто из нас может похвастаться знанием хотя бы трех иностранных языков? Единицы! Конечно, есть полиглоты, владеющие несколькими языками, но в большинстве своем на их изучение они тратят едва ли не всю свою сознательную жизнь.

Вячеслав Григорьев – человек в этом плане уникальный. Автор собственной методики скоростного изучения иностранных языков, Вячеслав убежден – любые языки можно выучить быстро и легко, и совсем не стоит тратить на это десятилетия. Богатство языковой «Вавилонской башни» можно приобрести с куда меньшими затратами времени.

Вячеслав Григорьев начал показывать на себе эффективность собственной методики и делиться результатами в соцсетях. В настоящее время он демонстрирует поразительные успехи в изучении нидерландского языка. За март 2019 года он выучил 3000 слов и может перевести 300 предложений. Это заняло у него всего лишь 50 часов чистого времени. Какая языковая школа способна дать подобную результативность за столь краткие сроки? На этом Вячеслав не собирается останавливаться.

Сто языков через четыре года – такую задачу поставил перед собой Вячеслав Григорьев. К весне 2023 года он собирается показать всему миру, что владение таким количеством иностранных языков – не фантастика, а реальность. Это будет личный рекорд Вячеслава. До последнего времени никто не демонстрировал владение сразу сотней языков мира на уровне очень крепкой базы. Вячеслав Григорьев не просто убежден, а твердо уверен, что достигнет поставленной цели.

Моя методика позволяет самостоятельно изучить любой иностранный язык в 5-10 раз быстрее, чем на курсах или с репетиторами. Это не так сложно, как нам пытаются представить преподаватели языковых школ, – рассказывает Вячеслав Григорьев.

Секрет методики Вячеслава заключается в возрождении естественных лингвистических способностей, благодаря которым мы в свое время успешно освоили родной язык.

Привычная со школы зубрежка, растягивает обучение на долгие годы. Искусственные приемы запоминания заставляют мозг работать в неестественном режиме. Остается единственный надежный путь, который нам указала Природа – возрождать и укреплять естественные способности. И тогда изучить даже несколько десятков языков будет совсем несложно, – рассказывает Вячеслав.

Вячеслав Григорьев подчеркивает, что его цель – не гоняться за рекордами или устраивать реалити-шоу для обывателя. Главное – продемонстрировать всему человечеству, что, развивая лингвистические способности, мы в силах изучить десятки иностранных языков. Вячеслав считает, что сделать это можно максимально быстро и без особых усилий. Ведь интеллектуальные возможности человека практически безграничны, нужно только найти самый эффективный путь.

Методика Вячеслава Григорьева бросает вызов классической и постклассической системам языкового образования. Школы и курсы, которые предлагают учить один иностранный язык в течение многих лет, теряют свою актуальность. Ведь любой человек, который разовьет лингвистические способности, намного быстрее изучит языки самостоятельно.

Вячеслав пока не задумывается над тем, в какой форме зафиксирует результаты своего уникального эксперимента. Главное – продемонстрировать саму возможность изучения ста языков одним человеком. И если эксперимент Вячеслава завершится удачно, в чем можно не сомневаться, глядя на настойчивость и обстоятельный подход к делу этого человека, в истории мирового языкознания будет поставлен новый, прежде невиданный рекорд.

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Вячеслав Григорьев, согласно публикациям информационно-аналитического канала MOS.NEWS, является лучшим экспертом России по ускоренному обучению иностранным языкам, лучшим преподавателем иностранных языков в Москве. По версии информационного агентства «Национальные интересы» вошел в ТОП-20 лучших спикеров России. Вошел в книгу-рейтинг “100 лучших экспертов”.

https://grigorievonline.ru/

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