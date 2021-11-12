Портфель крупнейших клиентов, обслуживающихся в Сбербанке, приблизился к 11 трлн рублей. Наибольший объем портфеля приходится на сектора «Нефть и газ» и «Металлургия и горнодобывающая промышленность», доля которых в общем портфеле крупнейших клиентов составляет 40%.

Ольга Харламова, вице-президент Сбербанка, директор департамента ключевых клиентов:

«Сбер на протяжении многих лет является ключевым финансовым партнером крупнейшего бизнеса страны в реализации самых масштабных проектов. Кредитный портфель банка по крупнейшим клиентам на текущий момент приблизился к 11 трлн рублей. В состав крупнейших клиентов входит достаточно стабильный круг компаний, но несмотря на определенную статичность клиентской базы нам удается демонстрировать рост операционного дохода за счёт предложения сложноструктурированных продуктов и более широкого спектра услуг».

Крупнейшие проекты, в которых банк принял участие в течение этого года:

— финансирование разработки Малмыжского медного месторождения и строительство горно-обогатительного комбината с суммой кредита Сбера в синдикате 97,5 млрд рублей.

— участие в финансировании крупнейшего в России СПГ-завода — Арктик СПГ 2. Лимит Сбера в синдикате – 3,0 млрд евро.

— участие в финансировании строительства первого в стране зеленого электрометаллургического комплекса ОМК с кредитом Сбера в синдикате в сумме 41,5 млрд рублей и др.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.