Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«2022 год стал сложнейшим годом для нашей страны и банковского сектора. […] Мы реализовали антикризисный план: радикально пересмотрели приоритеты, ввели меры строжайшей экономии, закрыли и продали международные бизнесы, а также создали все необходимые резервы по кредитному портфелю и заблокированным активам. В результате предпринятых мер Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд руб. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн руб., а достаточность базового капитала по Группе увеличилась до 14,8%. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года».

Чистая прибыль Группы составила 270,5 млрд руб. (-78,3% г/г).

Сбер нарастил капитал на 3% до 5,8 трлн руб.

Прибыль на обыкновенную акцию составила 12,39 руб. (-78,3% г/г).

Коэффициент достаточности базового капитала составил 14,8% (+0,9 п.п. г/г).

Количество активных клиентов-физических лиц составило 106,7 млн человек на конец года, а количество активных корпоративных клиентов превысило 3 млн.

В 2022 году Сбер проводил масштабную программу антикризисных мер, направленную на сокращение операционных расходов и капитальных затрат. В результате объем экономии превысил 240 млрд руб. Операционные расходы Группы сократились на 1,5% г/г и составили 822 млрд руб. Отношение операционных расходов к доходам составило 41,6%.

За 2022 год чистые расходы на создание резервов на кредитный риск, включая переоценку кредитов по справедливой стоимости, составили 555 млрд руб.

Розничный кредитный портфель составил 12,4 трлн руб., показав рост на 12,2% с начала года. Доходность розничных кредитов выросла на 64 б.п. г/г до 11,9%. Доля продаж розничных кредитов в цифровых каналах превысила 60% на конец года.

Корпоративный кредитный портфель составил 18,6 трлн руб., прибавив 13,2% с начала года без учета валютной переоценки8 (номинальный рост за год +11,4%). Доходность корпоративных кредитов выросла на 2,6 п.п. г/г на фоне роста ставок в экономике и составила 9,8%.

Средства физических лиц составили 18,5 трлн руб. на конец года, показав рост на 7,4% без учета валютной переоценки8 (номинальный рост +5,9%) за год.

Средства юридических лиц выросли на 17% без учета валютной переоценки8 (номинальный рост +14,6%) за год до 11,4 трлн руб.

Одной из главных задач 2022 года стало обеспечение бесперебойной работы всех систем в условиях ухода иностранных вендоров и большого количества кибератак. Сбер замещает вендорские решения на всех уровнях технологического стека собственными продуктами и предлагает их рынку.

Количество технологических внедрений и изменений выросло на 35% за год, достигнув 1,6 млн, при этом количество инцидентов сократилось на 6% г/г.

Комплексное использование искусственного интеллекта в Сбере достигло высокого уровня зрелости: AI-решения используются во всех ключевых бизнес-процессах.

Финансовый эффект от применения AI в Сбере в 2022 году превысил 235 млрд руб.

Количество исследователей, аналитиков данных и ML-инженеров, работающих в Сбере, приблизилось к 1,5 тыс.

Несмотря на вызовы, с которыми столкнулся банковский сектор в 2022 году, Сбер сохраняет фокус на ESG-стратегии. В рамках стратегической программы ESG-трансформации в 2022 году было реализовано 230 мероприятий, в которых приняли участие более 45 тыс. сотрудников Сбера.

На конец 2022 года портфель устойчивого финансирования Сбера (зеленые, адаптационные и ESG-кредиты) составил 1,3 трлн руб.

Число розничных ESG-клиентов в 2022 году достигло 15,2 млн, удвоившись за год.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.