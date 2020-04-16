Как сообщает известный телеграм-канал «Незыгарь» банкир Михаил Задорнов дал интервью изданию The Bell Елизаветы Осетинской на тему «Вы пережили все экономические кризисы» в стиле «Да, я красавчик».

— Каждый человек думает про то, как это будет. Вот вы как думаете?

— Как банк мы исходим из того, что в апреле и мае в России будет карантин. Хотя весьма условный. Мы, жители крупных городов, считаем, что это карантин. А нефтяники, «Газпром», электроэнергетики, шахтеры работают как работали. Непрерывные производства работают. Тем не менее мы исходим из того, что в апреле и мае большая часть секторов экономики не работают. Затем, начиная с июня, начнется постепенное восстановление. Понятно, что театры, рестораны, туризм за две недели не восстановятся. Потребуется какое-то время на запуск нормальных производственных процессов.

— Когда было страшнее: сейчас или в 1998 году?

— Для меня персонально — просто разная степень ответственности. Сейчас мы отвечаем за коллектив, семьи, за своих клиентов, за работу банка. Несколько меньшая степень ответственности, чем в 1998 году.

Сейчас мы гораздо более sophisticated. За эти годы была создана правильная конструкция буферов. Причем речь не только про Фонд национального благосостояния — золотовалютные резервы сейчас больше, чем в 2008 году.

Но ключевое отличие — плавающий валютный курс. Валютный курс и его колебание вслед за сырьевыми ценами — это основной буфер, который позволяет естественным образом сглаживать удары. Похоже на рессору автомобиля.

— Раздача денег не сделает нас чуть-чуть богаче?

— Так только богатые страны могут. И то они обсуждают. В Финляндии отклонили закон, швейцарцы отклонили закон по так называемому безусловному базовому доходу.

Эта схема применяется в Великобритании, в том или ином виде — в США. И больше практически нигде. Это могут себе позволить только страны богатые.

Кроме того, я, например, вообще не считаю, что правильно раздавать деньги всем. И я не только про государство, но и про работодателей.

— Если в конкретных цифрах говорить. 2020 год — это падение. Но на сколько?

— Представим себе, что второй квартал российская экономика потеряет 7–8% ВВП — чуть меньше, чем, допустим, европейские страны: Германия или Италия. Именно в силу ее более монополизированной структуры и меньшей доли малого бизнеса. По году в целом (сейчас свежий был консенсус аналитиков) падение составит 2–3%. Я думаю, что падение будет более глубоким. В России, я думаю, это все-таки 5–6%. Пока говорю осторожно. Может быть, будет больше.

То, что было сказано интересно, а ещё интереснее, то, что происходит на самом деле.

На вопрос о том, почему не преследуют Беляева, может, есть особые отношения, Михаил Задорнов рассказывает, что отобрал у кого-то из бывших членов правления банка квартиру! И Беляев ведь иногда и сам деньги отдаёт!

Так кто кого преследует, Задорнов Беляева или наоборот?! Ответ, по мнению авторов телеграм-канал, проще: никто и никого.

Так, арбитражный суд Москвы в апреле зарегистрировал заявление ООО “Классик” о признании банкротом ООО “РГС Холдинг”. В январе 2020 суд взыскал с “РГС Холдинга” в пользу ООО “Классик” более 1,4 миллиарда рублей долга по договору займа. Права требования перешли к истцу от кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited, подконтрольной “Открытие Холдингу”, на тот момент – основному акционеру банка “Открытие”. Основными акционерами “Росгосстраха” по состоянию на февраль являлись банк “ФК Открытие” с долей 50,12% и “РГС Холдинг” с долей в 49,3%.