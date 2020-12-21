Оператор доставки “Цайняо” увеличит в России число пунктов выдачи заказов с AliExpress вдвое, до почти 40 тыс. за счет партнерства с логистической компанией “Сберлогистика”. Об этом сообщает “ТАСС”.

В ближайшее время интернет-заказы AliExpress можно будет получить в 12 500 постаматах и пунктах выдачи “Сберлогистики” по всей стране. За счет сотрудничества число точек выдачи “Цайняо” за год вырастет вдвое”.

На старте к системе “Цайняо” подключились пункты выдачи “Сберлогистики” в Москве, в ближайшее время компании планируют масштабировать возможности получения посылок на всю Россию.