Резкое падение ставок по банковским вкладам подстегивает интерес к инвестициям на финансовых рынках. И, соответственно, к курсам, на которых учат основам работы на этих рынках. Парадокс в том, что большинство таких курсов не помогает, а вредит инвесторам.

Низкий уровень финансовой грамотности россиян уже давно стал притчей во языцех — об этом не перестают говорить как представители властей, так и участники финансового рынка. Поэтому усилия по ее повышению у нас обычно воспринимаются на ура (вне зависимости от того, в чем они реально заключаются и к каким результатам приводят).

В результате возникла мода на обучение по этому профилю. Найти курс для инвесторов — задача несложная: финансовые компании наперебой предлагают научить работе на рынке, зачастую бесплатно. Другое дело, кто и чему учит слушателей таких образовательных программ.

В связи с этим любопытно взглянуть на то, как в России устроен образовательный процесс для массовых инвесторов. Речь не об уроках финансовой грамотности в школах или разовых воспитательных акциях, а о работе учебных центров, ориентированных в первую очередь на представителей среднего класса — взрослых людей, у которых есть реальные деньги.

Большинство бесплатных курсов создается с единственной целью — заполучить клиента. Для коммерческого предприятия стремление не зазорное, в конце концов бизнес — есть бизнес. Другой вопрос, на чем эта компания будет зарабатывать в дальнейшем. Образовательный проект с платными курсами заинтересован в финансовых результатах клиентов — чем успешнее вы инвестируете, тем больше шансов, что вы расскажете о них друзьям. У финансовой компании мотивация совершенно иная. Едва ли брокер будет рассказывать о преимуществах депозитов и страховых продуктов, а банкир — расписывать потенциал вложений в хедж-фонд. Скорее всего, на рынке Forex вас будут агитировать за вложения в валютные пары, на фондовом рынке — в ценные бумаги, управляющие компании — в паевые фонды и так далее. И записываясь на узконаправленный бесплатный курс, не стоит рассчитывать на независимый обзор рынка или объективное сравнение разных подходов к инвестированию, не говоря уже об индивидуальном подборе активов.

Как пишет Forbes.ru , В результате такого подхода, а также в силу того, что финансовые компании и их обучающие курсы ориентированы на людей с низкой финансовой грамотностью, складывается опасная ситуация. Инвестор, получив подобное образование, видит перед собой только небольшой сегмент рынка. В итоге у начинающего инвестора складывается однобокое представление об инвестировании и даже абсолютно неправильное — о диверсификации и хеджировании. Можно привести такой пример: покупка акций в разных секторах биржи не защищает инвестора от общего экономического спада в стране. Но если бы инвестор работал с акциями в других странах или держал часть сбережений в активах-убежищах, то смог бы не опасаться национального экономического кризиса. Но эта часть в программу его обучающего курса не вошла — например, поскольку брокер с этими инструментами не работает.

Чтобы вовремя принять правильное решение и перейти из одного актива в другой, необходимо, во-первых, знать о существовании такой возможности, а во-вторых, иметь хотя бы минимальное представление о работе соответствующих инструментов. Но такому нишевой учебный центр учить клиентов никогда не будет.

Как выбрать образовательные курсы?

Из сказанного не следует, что учиться инвестированию не нужно. Образование, как известно, само по себе одно из самых эффективных вложений средств. Вместе с тем инвесторам при выборе финансовых курсов стоит принимать во внимание несколько соображений.

Прежде всего, следует осознать, что ни за неделю, ни даже за месяц профессионально работать на финансовых рынках вас никто не научит. Этому люди учатся годами, если не десятилетиями. Поэтому самое важное, что вы должны извлечь из курсов, — понять основные принципы инвестирования, чем инвестиции отличаются от спекуляций, какие бывают типы финансовых инст