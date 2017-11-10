С января 2017 года Промсвязьбанк увеличил общее число сделок с использованием аккредитивной формы расчетов на 56% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году, в том числе, по ипотечным сделкам: на первичном рынке – на 38%, на вторичном – на 328%.

Аккредитив – альтернатива банковской ячейке при покупке недвижимости. Ключевое преимущество услуги состоит в том, что участникам сделки больше не нужно самостоятельно встречаться для передачи денежных средств: покупатель недвижимости обращается в банк для открытия аккредитива, а продавец получает уведомление об открытии аккредитива и условиях его исполнения. Таким образом, сделка становится максимально безопасной и удобной для обеих сторон. Стоимость открытия и исполнения аккредитива в ПСБ (в том числе, совершение платежа) – до 2 500 рублей (без использования кредитных средств банка), а для ипотечного аккредитива – 1 000 рублей.

«Финансовая привлекательность этого инструмента заключается в том, что перевод на аккредитивный счет осуществляется в безналичной форме: клиент существенно экономит на комиссии за пересчет и проверку подлинности купюр. При покупке недвижимости у ряда компаний-партнеров аккредитив может быть открыт и исполнен бесплатно, в том числе – при переводе средств на счет, открытый в любом из сторонних банков. Если у продавца есть необходимость забрать со счета деньги после продажи недвижимости наличными, то эта услуга в рамках аккредитивной сделки в ПСБ осуществляется без комиссии», – комментирует Вячеслав Грицаенко, руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка.

Ознакомиться подробнее с условиями ипотечных программ ПСБ можно на сайте банка .

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