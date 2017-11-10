В Промсвязьбанке увеличилось использование аккредитивов в сделках с недвижимостью2017-11-08 12:32
С января 2017 года Промсвязьбанк увеличил общее число сделок с использованием аккредитивной формы расчетов на 56% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году, в том числе, по ипотечным сделкам: на первичном рынке – на 38%, на вторичном – на 328%.
Аккредитив – альтернатива банковской ячейке при покупке недвижимости. Ключевое преимущество услуги состоит в том, что участникам сделки больше не нужно самостоятельно встречаться для передачи денежных средств: покупатель недвижимости обращается в банк для открытия аккредитива, а продавец получает уведомление об открытии аккредитива и условиях его исполнения. Таким образом, сделка становится максимально безопасной и удобной для обеих сторон. Стоимость открытия и исполнения аккредитива в ПСБ (в том числе, совершение платежа) – до 2 500 рублей (без использования кредитных средств банка), а для ипотечного аккредитива – 1 000 рублей.
«Финансовая привлекательность этого инструмента заключается в том, что перевод на аккредитивный счет осуществляется в безналичной форме: клиент существенно экономит на комиссии за пересчет и проверку подлинности купюр. При покупке недвижимости у ряда компаний-партнеров аккредитив может быть открыт и исполнен бесплатно, в том числе – при переводе средств на счет, открытый в любом из сторонних банков. Если у продавца есть необходимость забрать со счета деньги после продажи недвижимости наличными, то эта услуга в рамках аккредитивной сделки в ПСБ осуществляется без комиссии», – комментирует Вячеслав Грицаенко, руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка.
Ознакомиться подробнее с условиями ипотечных программ ПСБ можно на сайте банка.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 8,8897% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «B2» Moody’s Investors Service (на пересмотре), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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