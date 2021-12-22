«Алексей прожужжал все уши выбором авто. Сегодня он хочет машину, завтра нет, послезавтра снова хочет. И так у него было на протяжении долгого времени. Мы все обрадовались его идей с покупкой авто. Приятно наблюдать за теми, кто добивается поставленных целей» — прокомментировала Алина Зиннатуллина, генеральный директор Insight People.

За 9 месяцев сотрудничества с проектом Insight People популярный блогер-мотиватор Алексей Савко смог позволить себе купить новый автомобиль – Toyota Alphard Executive Lounge 2021, стоимость которого оценивается в 12 миллионов рублей.

Свой выбор Алексей Савко объясняет тем, что экстерьер Toyota Alphard позволяет его владельцам быть непохожими на других. Собственно, подобный подход к жизни в своих социальных сетях регулярно демонстрирует и известный блогер Алексей Савко. По словам его коллег, резидент Insight People давно мечтал о такой машине.

«Когда мы придумывали проект Insight People, я давал себе установку, что на первые заработанные деньги с этого проекта нужно сделать себе мощный подарок. Insight People — 2022, мы готовы!» — говорит Алексей о своей покупке.

Алина Зиннатуллина, генеральный директор блогерского агентства Insight People отмечает, что проект позволяет добиваться колоссальных успехов и эффективно монетизировать свои таланты. В текущем году компания провела более 5000 рекламных интеграций, привлекая к их реализации своих резидентов.

Напомним, что Алексей Савко является одним из самых популярных и высокооплачиваемых блогеров России, его аудитория составляет порядка 8 млн человек в TikTok и Instagram.