Компания «Альфа-Лизинг», крупнейшая в России негосударственная лизинговая компания, открыла офис в Самаре, который стал 13-м представительством компании в России по оказанию лизинговых услуг для частных лиц и бизнеса:

для юридических лиц – лизинг легкового, грузового автотранспорта, спецтехники и оборудования;

для физических лиц – финансовый лизинг и операционный лизинг легковых автомобилей.

«Самарская область – промышленный регион с большим потенциалом развития крупного, среднего и малого бизнеса, а также – это один из крупнейших транспортных узлов России. В 2012-2014 году была реализована государственная программа по обеспечению благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области, а поддержка государства и расширение бизнеса в регионе обеспечивают стабильный спрос на транспортные средства, технику, спецтехнику и оборудование для разных отраслей бизнеса. Мы видим в этом предпосылки для динамичного развития лизинговых услуг и готовые предложить рынку выгодные условия для реализации бизнес-процессов», – прокомментировал Дмитрий Пушкин, директор по продажам «Альфа-Лизинг».

«Альфа-Лизинг» является одним из участников расширенной программы субсидированного лизинга от Минпромторга. Новые программы предоставляют клиентам льготные условия, позволяющие экономить от 10% до 12,5% от суммы авансового взноса:

«Льготный лизинг» для юридических лиц,

«Российский фермер» для сельскохозяйственных товаропроизводителей,

«Российский тягач» для магистральных седельных тягачей,

«Своё дело» для субъектов малого и среднего бизнеса

ООО «Альфа-Лизинг» – крупнейшая в России негосударственная лизинговая компания, входит в ТОП-10 отечественных лизинговых компаний по размеру лизингового портфеля, в котором представлены: автотранспорт, спецтехника и оборудование, недвижимость, авиа- и ж/д транспорт. Офисы компании находятся в 13 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Тюмени, Челябинске, Омске, Нижнем Новгороде, Перми и Самаре. ООО “Альфа-Лизинг” образована в 1998 году и является частью консорциума «Альфа-Групп».

Представительство «Альфа-Лизинг» в Самаре

Адрес: г. Самара, Лесная 35, ЖК “Ладья”