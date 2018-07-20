По итогам первого полугодия 2018 года пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, укрепила свои лидерские позиции на российском рынке пива. Компания продемонстрировала рост объемов продаж и доли рынка во втором квартале, а также сохранила высокую прибыльность.

Российский рынок пива

По оценкам компании, российский рынок пива в первом полугодии 2018 года вырос на 1-2% в связи с хорошими погодными условиями во втором квартале.

Позитивную динамику продолжает демонстрировать сегмент безалкогольного пива: +38,4%* по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сегмент занимает 1,7%* всего рынка.

Стабильно развивается сегмент разливного пива навынос (DIOT). По итогам 1 полугодия 2018 года он продемонстрировал рост на 2,4 п.п.* по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,5%* всего рынка пива.

Укрепление лидерских позиций

Объемы продаж «Балтики» в России увеличились на 10% по итогам второго квартала и на 1% по итогам 1 полугодия 2018 года. Рост объемов продаж обусловлен положительной динамикой рынка, фокусными усилиями по развитию крупных брендов и успешной реализацией коммерческих программ.

Выручка на литр продукции осталась стабильной, прибыльность – высокой, а маржа операционной прибыли превысила 20%.

По итогам отчетного периода «Балтика» укрепила свои лидерские позиции. Доля рынка компании увеличилась на 70 б.п.* до 31,4%* во втором квартале 2018 года и осталась стабильной относительно второго квартала прошлого года, чему способствовали положительная динамика брендов и новые запуски во всех ценовых сегментах.

«Балтика» является безусловным лидером в ключевых объемообразующих каналах продаж. По итогам 2 квартала 2018 года «Балтика» – № 1 в растущем канале современной торговли с долей 31,1%*, а также продолжила лидировать в канале традиционной торговли с долей 29,5%*.

Помимо этого, по итогам 6 месяцев 2018 года «Балтика» является неоспоримым лидером сегмента безалкогольного пива с долей 51,3%*. Дистрибуция безалкогольных сортов «Балтики» достаточно широкая – продукция компании представлена в крупных сетях, а также в канале традиционной торговли на территории всей России. «Балтика 0», например, имеет максимальную дистрибуцию среди всех безалкогольных сортов по стране.

Кроме того, «Балтика» – компания №1 на рынке разливного пива навынос (DIOT) с долей рынка 22,5%*. По итогам 1 полугодия 2018 года компания увеличила свою объемную долю в сегменте разливного пива навынос на 2,5 п.п.* по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспортное направление деятельности компании также продолжает показывать стабильные успехи. По итогам первого полугодия 2018 года экспорт «Балтики» вырос на 17% в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сильные бренды

Положительную динамику по итогам 6 месяцев 2018 года продемонстрировали ключевые сорта линейки бренда «Балтика» — самого крупного пивного бренда на рынке России: «Балтика 0» и «Балтика 7» (рост доли бренда на 0,1 п.п.). Кроме того, увеличилась доля суперпремиального Kronenbourg 1664(+0,1 п.п.) и премиального Seth&Riley’s GARAGE (+0,2 п.п.). Потребители также высоко оценивают отличное качество по приемлемой цене брендов «Арсенальное» (рост доли бренда на 0,7 п.п.), «Жигулевское» (рост доли бренда на 1,6 п.п.) и «Большая Кружка» (рост доли бренда на 0,5 п.п.).

Высокое качество позволило брендам компании завоевать престижные награды российских и международных конкурсов. По результатам международного дегустационного конкурса Superior Taste Award 2018 «Балтике 0» была присвоена Золотая звезда и звание «Хороший вкус», а «Балтика 7» была удостоена награды с 2-мя Золотыми звездами, соответствующими характеристике «Замечательный вкус». Знаменитый бренд «Арсенальное» получил Золотой знак качества на конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».

Налоги и инвестиции

«Балтика» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия. Налоговые перечисления компании в бюджет РФ за первое полугодие 2018 года составили примерно 28 млрд рублей, около 65 % из них – акцизы (18,26 млрд руб.).

Общий объем инвестиций компании в развитие бизнеса в первом полугодии 2018 года составил 1,4 млрд рублей.

Следуя одной из целей устойчивого развития Carlsberg Group – НОЛЬ потери воды– «Балтика» продолжает инвестировать в реализацию проектов в этой области. Сейчас ведется строительство собственных очистных сооружений сточных вод на трех производственных площадках – в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Кроме того, продолжилось строительство цеха по сушке пивных дрожжей в Ростове-на-Дону.

Яцек Пастушка, президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа: «В первом полугодии был переломлен негативный тренд на российском пивоваренном рынке. «Балтика» укрепила лидерские позиции теперь уже на растущем рынке. В обозначенном периоде мы достигли отличных результатов: нарастили объемы продаж и долю рынка, не потеряв в выручке на литр продукции и прибыльности. Это говорит об успешной реализации наших планов и, конечно, о высоком качестве нашей продукции. Сейчас очень важно поддержать наметившийся рост российского рынка пива. Как никогда важны разумный подход и предсказуемость законодательного регулирования отрасли, а также продолжение диалога пивоваров и регулятора. На данном этапе необходимо избежать введения избыточных мер, таких как маркировка и дальнейшее ограничение ПЭТ-упаковки. Рациональный подход к этим вопросам – это не просто поддержка отрасли, но и вклад в развитие регионов присутствия пивоваренных компаний».