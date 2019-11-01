Распродажа в «Ситилинке» в «Черную пятницу» завершилась с успехом2019-12-07 09:05
Электронный дискаунтер «Ситилинк» подводит предварительные итоги акции «Черная пятница». Распродажа проходила с 15 ноября до 1 декабря 2019 года: в этот период покупателям были доступны 3,5 тысячи наименований товаров со скидкой от 5% до 50%. Специальное предложение распространялось на ноутбуки, компьютеры, смартфоны, планшеты, телевизоры, крупную и мелкогабаритную бытовую технику, а также на устройства из категорий «Автомобильная электроника», «Красота и здоровье», «Гаджеты для спорта и хобби», аксессуары и другие.
Покупатели приобретали товары по специальной фиксированной цене, а также использовали специальный промокод. Аналитики компании «Ситилинк» составили промежуточный рейтинг самых популярных категорий товаров по итогам акции, ими стали:– Ноутбуки – Смартфоны – Красота и здоровье – Автомобильная электроника – Компьютерные аксессуары
В топ-10 городов-лидеров по продажам в дни проведения распродажи (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) вошли: Нижний-Новгород, Волгоград, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань, Саратов, Краснодар, Екатеринбург и Воронеж.
«Результаты продаж в «Черную Пятницу» показали, что наши покупатели хорошо ориентируются в специальных предложениях и выбирают весьма выгодные варианты. Трафик на сайт вырос в 2 раза. По некоторым категориям товаров зафиксирован взрывной рост продаж, а общее число заказов по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 90%», – комментирует Александр Дедов, директор по маркетингу компании «Ситилинк».
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