Промсвязьбанк вновь стал лучшим банком в России в сфере cash management2017-09-19 14:44
Международный финансовый журнал Euromoney объявил результаты ежегодного исследования мирового рынка cash management 2017. Промсвязьбанк вошел в ТОП-10 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы в сфере cash management и вновь признан лучшим банком в России. В Западной Европе первое место удержал Deutsche Bank, в странах Центральной и Восточной Европы — Citi, в Азии — Bank of China.
«В рейтинге крупнейших банков Центральной и Восточной Европы в сфере cash management мы переместились вверх сразу на пять строчек рейтинга и вошли в ТОП-10, второй год подряд становимся лучшими в России, — комментирует руководитель корпоративного блока Промсвязьбанка Евгений Козеренко. — Это результат колоссальной работы в направлении транзакционного бизнеса. В 2017 году мы запустили для корпоративных клиентов инновационные системы управления финансами корпорации, которые практически не имеют аналогов на российском рынке, внедрили сервисы Host-to-Host, будем расширять функционал этих систем».
В анкетировании Euromoney приняли участие 30 тысяч крупных компаний различных отраслей и международных финансовых институтов. Респондентами исследования Euromoney стали казначеи и финансовые директора крупных компаний из разных стран мира. Бизнесмены отвечали на вопросы издания об управлении денежными активами, которые предоставляют им банки-партнеры, о том, с какими банками они сотрудничают на глобальном уровне и в отдельных регионах, оценивали уровень их сервиса. Результаты исследования будут опубликованы в октябрьском номере журнала Euromoney.
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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