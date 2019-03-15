Бизнес в сфере общественного питания: с чего начать?2019-04-04 19:13
Любой бизнес требует тщательного планирования, которое сводится к расчету вложений и определению срока их окупаемости. Применительно к общепиту второй показатель редко превышает 2-2,5 года, что в целом позволяет называть работу кафе, бара или ресторана высокорентабельной, независимо от объема первоначальных трат. Все потому, что в конечный продукт любого такого предприятия закладываются сотни процентов прибыли: так, в любой среднестатистической кофейне чашка кофе продается с рентабельность около 500-800%.
Другой стороной медали выступают относительно большие инвестиции, ведь заведение общественного питания требует организации работы кухни, оснащенной специализированным оборудованием, и зала для посетителей, который нередко оформляется в оригинальном дизайнерском стиле. Нельзя забывать и про налоги, и про массу возможных трудностей, вызванных визитами надзорных служб.
Какие еще трудности могут встретиться при работе в данной сфере сегодня? Стоит ли рассматривать общепит в качестве перспективного направления? Узнать, что ждет ресторанный бизнес в 2019 году, можно на сайте Joinposter, где публикуются аналитические статьи, посвященные открытию своего дела в сфере общественного питания, особенностям маркетинга и управления собственным рестораном, кафе или баром.
Возможные направления работы
Общепит – это не только заведения, где можно поесть или попить кофе. Сегодня существует достаточно большой выбор сфер, которые в той или иной степени подходят новичкам, имеющим небольшой начальный капитал, и наоборот, где успеха можно добиться только благодаря крупным инвестициям:
Система налогообложения
На этапе планирования своего дела в сфере общепита также следует определиться с системой налогообложения, которая будет выбираться на основе формы собственности бизнеса. Согласно рекомендациям авторов блога https://joinposter.com/, сегодня стоит рассматривать лишь 2 варианта: ИП и ООО, причем предпринимательство подойдет только тем, кто не планирует продавать крепкий алкоголь. Согласно российскому законодательству, индивидуальным предпринимателям разрешается реализовывать только пиво (и напитки со схожим уровнем содержания спирта) и только в розницу. Отсюда подходящим выбором станет система налогообложения в виде ЕНВД или УСН 6%, что будет оправдано относительно большой накруткой на реализуемые блюда и напитки.
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