Любой бизнес требует тщательного планирования, которое сводится к расчету вложений и определению срока их окупаемости. Применительно к общепиту второй показатель редко превышает 2-2,5 года, что в целом позволяет называть работу кафе, бара или ресторана высокорентабельной, независимо от объема первоначальных трат. Все потому, что в конечный продукт любого такого предприятия закладываются сотни процентов прибыли: так, в любой среднестатистической кофейне чашка кофе продается с рентабельность около 500-800%.

Другой стороной медали выступают относительно большие инвестиции, ведь заведение общественного питания требует организации работы кухни, оснащенной специализированным оборудованием, и зала для посетителей, который нередко оформляется в оригинальном дизайнерском стиле. Нельзя забывать и про налоги, и про массу возможных трудностей, вызванных визитами надзорных служб.

Какие еще трудности могут встретиться при работе в данной сфере сегодня? Стоит ли рассматривать общепит в качестве перспективного направления? Узнать, что ждет ресторанный бизнес в 2019 году, можно на сайте Joinposter , где публикуются аналитические статьи, посвященные открытию своего дела в сфере общественного питания, особенностям маркетинга и управления собственным рестораном, кафе или баром.

Возможные направления работы

Общепит – это не только заведения, где можно поесть или попить кофе. Сегодня существует достаточно большой выбор сфер, которые в той или иной степени подходят новичкам, имеющим небольшой начальный капитал, и наоборот, где успеха можно добиться только благодаря крупным инвестициям:



Готовка блюд на заказ – приготовление и продажа пицц, тортов, пирожных, салатов, горячих блюд и пр., что можно реализовывать с курьерской доставкой на дом или самовывозом.



Заведения без зала обслуживания (городские ларьки и киоски) – приготовление и продажа чебуреков, беляшей, шашлыков, кур-гриль и т. п.



Небольшие павильоны с залами обслуживания (бистро, кулинарии) – реализация продукции с возможностью употребить ее на месте.



Столовые (пельменные и пр.) – заведения общепита, которые базируются в капитальных строениях и рассчитаны на обслуживание большого количества посетителей.



Бары, кафе – заведения, требующие индивидуального дизайна оформления зала или сразу нескольких.



Рестораны, ночные клубы – элитные заведения общепита, требующие серьезных вложений (дизайн, оборудование для готовки блюд в соответствии с выбранной кухней, привлечение к работе опытного шеф-повара и т. д.)



Система налогообложения

На этапе планирования своего дела в сфере общепита также следует определиться с системой налогообложения, которая будет выбираться на основе формы собственности бизнеса. Согласно рекомендациям авторов блога https://joinposter.com/, сегодня стоит рассматривать лишь 2 варианта: ИП и ООО, причем предпринимательство подойдет только тем, кто не планирует продавать крепкий алкоголь. Согласно российскому законодательству, индивидуальным предпринимателям разрешается реализовывать только пиво (и напитки со схожим уровнем содержания спирта) и только в розницу. Отсюда подходящим выбором станет система налогообложения в виде ЕНВД или УСН 6%, что будет оправдано относительно большой накруткой на реализуемые блюда и напитки.