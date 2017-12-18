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Если говорить о взрослых, то одним из преимуществ головоломки становится ее способность снимать психологическое и нервное напряжение. Головоломки стимулируют процессы мышления, становясь своеобразным тренажером для мозга, улучшают память, повышают настроение.

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