Соискатели с CIMA более уверены в себе при указании зарплатных ожиданий2021-12-17 16:10
В исследование вошли более 16 000 резюме специалистов на hh.ru, у которых в поле дополнительного образования указано “CIMA”. Обладатели сертификатов CIMA могут получить их после сдачи экзаменов на русском или завершения операционного, управленческого или стратегического уровня на английском. Каждому уровню и программе соответствует своя десигнация (статус).
Соискатели с CIMA более уверены в себе при указании зарплатных ожиданий
Анализ по ТОП-10 позициям показал, что разница в зарплатных ожиданиях между специалистами с сертификатами CIMA и без международных сертификатов доходит до 294% (150 000 рублей против 50 000 рублей), а в среднем составляет 216%, то есть специалисты с сертификатом CIMA рассчитывают на значительно более высоко вознаграждение нежели их коллеги.
При этом есть разница в зарплатных ожиданиях специалистов из Москвы по сравнению с Санкт-Петербургом и другими регионами. Для примера, медианные ожидаемые заработные платы по регионам:
Процент нетрудоустроенных среди специалистов с десигнацией CIMA меньше, чем специалистов без нее
Согласно данным, указанным в резюме, большинство соискателей, имеющих CIMA в портфолио, трудоустроены на момент поиска новой позиции – от 70 до 76%. Среди тех, кто не является студентом или выпускником CIMA, до 47% не работают во время поиска.
61% соискателей рассматривают позиции, выходящие за рамки бухгалтерского учета
В ТОП-10 должностей, которыми интересуются выпускники и студенты программ CIMA, вошла только одна позиция, непосредственно связанная с бухгалтерией – Главный бухгалтер (3,7%). Большинство соискателей – почти 61% – имеющих CIMA в своем портфолио, рассматривают позиции в финансах, выходящие за рамки бухгалтерского учета, например, финансовый директор (13,5%), финансовый менеджер (11,1%), финансовый контролер (9,4%).
Более 50% соискателей с CIMA в резюме рассчитывают на руководящую должность:
Рост зарплатных ожиданий в сравнении с 2015 годом
В 2015 году в CIMA провели похожее исследование зарплатных ожиданий финансовых специалистов, работающих в Москве и чьи резюме были размещены на портале SuperJob.
Полный текст исследования можно найти на сайте CIMA: https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Russia-and-CIS/News/News-2021/CIMA-Salary-Survey-Russia/
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