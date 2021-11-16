В исследование вошли более 16 000 резюме специалистов на hh.ru, у которых в поле дополнительного образования указано “CIMA”. Обладатели сертификатов CIMA могут получить их после сдачи экзаменов на русском или завершения операционного, управленческого или стратегического уровня на английском. Каждому уровню и программе соответствует своя десигнация (статус).

Соискатели с CIMA более уверены в себе при указании зарплатных ожиданий

Анализ по ТОП-10 позициям показал, что разница в зарплатных ожиданиях между специалистами с сертификатами CIMA и без международных сертификатов доходит до 294% (150 000 рублей против 50 000 рублей), а в среднем составляет 216%, то есть специалисты с сертификатом CIMA рассчитывают на значительно более высоко вознаграждение нежели их коллеги.

При этом есть разница в зарплатных ожиданиях специалистов из Москвы по сравнению с Санкт-Петербургом и другими регионами. Для примера, медианные ожидаемые заработные платы по регионам:

Москва – 164 000 рублей

Санкт-Петербург – 119 000 рублей

Другие регионы – 120 000 рублей

Процент нетрудоустроенных среди специалистов с десигнацией CIMA меньше, чем специалистов без нее

Согласно данным, указанным в резюме, большинство соискателей, имеющих CIMA в портфолио, трудоустроены на момент поиска новой позиции – от 70 до 76%. Среди тех, кто не является студентом или выпускником CIMA, до 47% не работают во время поиска.

61% соискателей рассматривают позиции, выходящие за рамки бухгалтерского учета

В ТОП-10 должностей, которыми интересуются выпускники и студенты программ CIMA, вошла только одна позиция, непосредственно связанная с бухгалтерией – Главный бухгалтер (3,7%). Большинство соискателей – почти 61% – имеющих CIMA в своем портфолио, рассматривают позиции в финансах, выходящие за рамки бухгалтерского учета, например, финансовый директор (13,5%), финансовый менеджер (11,1%), финансовый контролер (9,4%).

Более 50% соискателей с CIMA в резюме рассчитывают на руководящую должность:

Рост зарплатных ожиданий в сравнении с 2015 годом

В 2015 году в CIMA провели похожее исследование зарплатных ожиданий финансовых специалистов, работающих в Москве и чьи резюме были размещены на портале SuperJob.

Конечно, в 2021 году в выборку попали все регионы, но даже при этом в среднем зарплатные ожидания выросли на 32%, а кандидаты, рассчитывающие на позиции финансового директора, аналитика и менеджера, рассчитывают получить на 40-50% больше, чем 6 лет назад.

Полный текст исследования можно найти на сайте CIMA: https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Russia-and-CIS/News/News-2021/CIMA-Salary-Survey-Russia/

О CIMA

Международная ассоциация специалистов по управленческому учету CIMA (Великобритания) основана в 1919 году. Ассоциация является ведущим в мире профессиональным объединением специалистов по управленческому учету. CIMA cовместно с Американским институтом CPA объединяет более 600 000 членов и студентов в 192 странах мира.

CIMA проводит квалификационные экзамены по управленческому учету, выступает спонсором тематических исследований, внедряет передовые практики управленческого учета, разрабатывает профессиональные и этические стандарты для членов ассоциации.