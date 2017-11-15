Клиентам Промсвязьбанка – физическим лицам – стала доступна кредитная карта «100+» с большим возобновляемым льготным периодом – до 101 дня.

Кредитный лимит – от 10 000 до 600 000 рублей. Стоимость обслуживания – 1 190 рублей в год. Процентная ставка – 29,9% годовых. Держателям карты «100+» доступна бонусная программа PSBonus, переводы и другие услуги в мобильном и интернет-банке.

«Ключевое преимущество новой кредитной карты Промсвязьбанка – длительный и комфортный грейс-период, который возобновляется сразу после полного погашения задолженности», – комментирует Андрей Муравьев, начальник управления кредитных продуктов и развития взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка.

«Банк активно совершенствует линейку карточных продуктов, ориентируясь на потребности клиентов. Это, в первую очередь, простые в использовании и выгодные для клиента кредитные карты. Недавно мы выпустили специальную карту для путешественников, сегодня представляем карту «100+» и намерены продолжить развитие этого направления, что позволит увеличить банку портфель кредитных карт в 1,6 раза», – отмечает Вячеслав Грицаенко, руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка.

Оставить заявку на карту «100+» можно на сайте и в любом отделении Промсвязьбанка.

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