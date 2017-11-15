Промсвязьбанк выпустил новую кредитную карту «100+»2017-11-16 11:12
Клиентам Промсвязьбанка – физическим лицам – стала доступна кредитная карта «100+» с большим возобновляемым льготным периодом – до 101 дня.
Кредитный лимит – от 10 000 до 600 000 рублей. Стоимость обслуживания – 1 190 рублей в год. Процентная ставка – 29,9% годовых. Держателям карты «100+» доступна бонусная программа PSBonus, переводы и другие услуги в мобильном и интернет-банке.
«Ключевое преимущество новой кредитной карты Промсвязьбанка – длительный и комфортный грейс-период, который возобновляется сразу после полного погашения задолженности», – комментирует Андрей Муравьев, начальник управления кредитных продуктов и развития взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка.
«Банк активно совершенствует линейку карточных продуктов, ориентируясь на потребности клиентов. Это, в первую очередь, простые в использовании и выгодные для клиента кредитные карты. Недавно мы выпустили специальную карту для путешественников, сегодня представляем карту «100+» и намерены продолжить развитие этого направления, что позволит увеличить банку портфель кредитных карт в 1,6 раза», – отмечает Вячеслав Грицаенко, руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка.
Оставить заявку на карту «100+» можно на сайте и в любом отделении Промсвязьбанка.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 8,8897% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Standard & Poor’s (на пересмотре), «B2» Moody’s Investors Service (на пересмотре), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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