Промсвязьбанк предложил клиентам малого и среднего бизнеса новый сезонный депозит «Новогодний», в рамках которого можно разместить от 100 тыс. рублей на 90 дней. Ставка по рублевым депозитам достигает 7,5% годовых, по депозитам в долларах США и евро – 1,0% и 0,3% годовых соответственно.

В течение всего срока размещения клиентам предоставляется возможность неоднократно пополнять депозит до максимально допустимой суммы – 1 млрд рублей. При необходимости клиенты могут досрочно отозвать всю сумму депозита с выплатой процентов по льготной процентной ставке.

«Мы продолжаем совершенствовать наши продукты и стремимся предлагать нашим клиентам конкурентные условия по депозитам с учетом текущей рыночной конъюнктуры», – прокомментировал Иннокентий Воловик, Директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.