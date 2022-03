Бизнес

Завершающим мероприятием работы Павильона России на ЭКСПО-2020 станет форум «ESG – New Digital» 2022-03-26 12:44



Форум «ESG – New Digital» пройдет в Павильоне России на ЭКСПО-2020 в Дубае 30 марта 2022 года. На форуме обсудят ключевые тренды в области устойчивого развития бизнеса, социальной ответственности и защиты окружающей среды. В ходе пленарных сессий будут обсуждаться техники и условия адаптации под новые стандарты; требования, которым необходимо соответствовать российским компаниям в части ESG, чтобы быть конкурентоспособными; преимущества, которые получают организации, следующие ESG-принципам и как это влияет на их конкурентоспособность. Участники форума обсудят то, какую методологию используют международные финансовые институты, банки развития и инвестиционные фонды при оценке проектов на предмет их соответствия ESG-факторам. Также темой станет ESG-стратегия ОАЭ и реализованные в стране знаковые проекты. Спикеры форума, среди которых высокопоставленные представители российских, арабских и международных компаний, а также государственных структур, рассмотрят изменения, которые ждут ESG повестку в ближайшее десятилетие. Форум «ESG – New Digital» станет завершающим мероприятием в рамках работы Павильона России на ЭКСПО-2020. Россия, как страна – постоянный официальный участник всех ЭКСПО, готова предложить продолжить глобальный диалог на полях ежегодного Международного экспортного форума «Сделано в России», который является ключевой международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений. Для аккредитации СМИ: pressa@exportcenter.ru

