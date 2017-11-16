Промсвязьфакторинг, факторинговая компания Промсвязьбанка, предоставил первое финансирование поставщику Госкорпорации «Росатом» — ООО «ТД Рунатко» — в рамках соглашения по повышению доступа малых и средних предприятий к факторингу при исполнении контрактов. Компания осуществляет поставки горюче-смазочных материалов и дизельного топлива для ФГУП «Электрохимприбор», входящего в Госкорпорацию «Росатом».

«Промсвязьфакторинг первым из факторинговых компаний присоединился к соглашению между Госкорпорацией «Росатом», МСП Банком и Ассоциацией факторинговых компаний (АФК) и уже реализовал первую сделку, — комментирует вице-президент – управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка Александр Карелин. — Для финансирования компаний МСБ, участвующих в закупочной деятельности, мы разработали специальную программу: клиент в течение 1 рабочего дня после отгрузки или выполнения работ получает финансирование в размере до 95% от уступленной задолженности».

Госкорпорация «Росатом», МСП Банк и Ассоциация факторинговых компаний (АФК) заключили соглашение, направленное на расширение доступа малых и средних предприятий к факторингу при исполнении контрактов по Федеральному закону №223-ФЗ. Соглашение предусматривает создание и использование специализированных программ для оказания финансовой и нефинансовой поддержки субъектов МСП, а также разработку и продвижение мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса, участвующего в закупочной деятельности.

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