Промсвязьбанк предоставляет факторинговое финансирование поставщикам Госкорпорации «Росатом»2017-11-15 12:25
Промсвязьфакторинг, факторинговая компания Промсвязьбанка, предоставил первое финансирование поставщику Госкорпорации «Росатом» — ООО «ТД Рунатко» — в рамках соглашения по повышению доступа малых и средних предприятий к факторингу при исполнении контрактов. Компания осуществляет поставки горюче-смазочных материалов и дизельного топлива для ФГУП «Электрохимприбор», входящего в Госкорпорацию «Росатом».
«Промсвязьфакторинг первым из факторинговых компаний присоединился к соглашению между Госкорпорацией «Росатом», МСП Банком и Ассоциацией факторинговых компаний (АФК) и уже реализовал первую сделку, — комментирует вице-президент – управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка Александр Карелин. — Для финансирования компаний МСБ, участвующих в закупочной деятельности, мы разработали специальную программу: клиент в течение 1 рабочего дня после отгрузки или выполнения работ получает финансирование в размере до 95% от уступленной задолженности».
Госкорпорация «Росатом», МСП Банк и Ассоциация факторинговых компаний (АФК) заключили соглашение, направленное на расширение доступа малых и средних предприятий к факторингу при исполнении контрактов по Федеральному закону №223-ФЗ. Соглашение предусматривает создание и использование специализированных программ для оказания финансовой и нефинансовой поддержки субъектов МСП, а также разработку и продвижение мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса, участвующего в закупочной деятельности.
Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 8,8897% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Standard & Poor’s (на пересмотре), «B2» Moody’s Investors Service (на пересмотре), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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