В редакцию ИА “Тихоокеанский вестник” пришло письмо, автор которого пожелал остаться неизвестным. Но судя по присланному материалу этот человек обладает крайне серьезной информационной базой, которая позволяет пролить свет на тёмные дела в рыбной отрасли и придать огласке вседозволенность и беспринципность молодого отпрыска известной семьи российских олигархов…

А ведь ещё год назад руководство РРПК утверждало, что их всё устраивает, но буквально тут же, на совещании у вице-премьера Алексея Гордеева тогдашний гендиректор компании Андрей Тетёркин заявил прямо противоположное — мол, только аукционы и ничего кроме них, сообщает издание «Рыба Камчатского края». Но пробить стену не так легко, поэтому Франк с коллегами предпринял множество шагов для того, чтобы добиться поставленной цели. Бизнесмену даже удалось словно чёрту из табакерки появиться на стенде Росрыболовства во время Восточного экономического форума, когда туда вместе с лидером Китая Си Цзиньпином зашёл Владимир Путин. Однако заготовленный спич о поддержке «дорожной карты» Глеба Франка остался неуслышанным главой государства.

Задачей, как полагают многие, «Русской рыбопромышленной компании» стало передел весьма рентабельного рынка добычи краба. В 2018 году компании удалось выкупить квоту на 5 тысяч тонн, но из-за некоторых казусов — крабы в Южную Корею попали дохлыми — репутация РРПК едва не пошатнулась. Ведь выловить краба — лишь половина дела, куда более важная половина — сохранить товар в надлежащем качестве. А тут уж без профессионалов не обойтись… Но такие экипажи нарасхват.

Но возвращаясь к новым проектам. Как выяснилось, в январе этого года на совещании в Минприроды связанная Глебом Франком компания «Роквелл капитал» активно интересовалась хозяйственным освоением Кроноцкого заповедника. Конечно, как заметили Ильф и Петров, «бриллиантовый дым» витает над человеком, который мнит себя «великим комбинатором» российского рыболовства. Желание войти в лососёвый бизнес и добавить к извлекаемой из минтаевого промысла выручке вполне сопоставимые доходы очень греет душу.

Финансовая отдача от минтаевого бизнеса пока далека от ожидаемых показателей, хотя РРПК и использует самую простую схему заработка – продают свои квоты корейским компаниям. Крабы тоже не оправдали ожиданий: слишком сложным оказался бизнес. Постановка неводов в Кроноцком озере на этом фоне кажется простым извлечением денежных знаков из водоема: простые орудия лова, минимальные капиталовложения и большой доход. Но пока ещё лососёвые деньги попадут в копилку РРПК, а кредиты нужно обслуживать уже сегодня.

И вдруг оказалось, что в элегантно выстроенной пирамиде долгового финансирования вдруг возникла трещина. Да причём такая трещина, что грозит всю пирамиду обрушить.

Одним из вкусных активов РРПК является компания «ДМП-РМ» – осколок легендарного «Дальморепродукта». Гигантская транснациональная корпорация – мировой лидер крабового рынка – была разорвана российскими чиновниками, российскими бандитами и греческим олигархом. Остатки былой роскоши ХК «Дальморепродукт» достался русско-украинскому бизнесмену Дмитрию Дремлюге. В 2012-2015 годах строители минтаевой Coca-Cola активно «пылесосили» все компании с минтаевыми квотами, на предмет подобрать все, что плохо лежит.

Переговоры между Глебом Франком и Дмитрием Дремлюгой происходили «под музыку Вивальди», под старый клавесин Федеральной антимонопольной службы. И как-то слаженно так получалось: Глеб Франк делает предложение цены, Дмитрий Дремлюга не соглашается, в мизансцену вступает Игорь Юрьевич Артемьев с речитативом: «Подконтрольные иностранным инвесторам компании будут лишены квот…». Раз… и Дмитрий Дремлюга вдруг становится доброжелательнее и готов подумать над более справедливой ценой. Вот так и получилось, что подконтрольная (как установлено судебным решением) иностранному бизнесмену компания «ДМП-РМ» при стартовой цене в 300 млн. долларов вдруг оказалась достоянием РРПК за 150 миллионов. Это вам не на турецком базаре в Анталье торговаться – тут ребята талантливее.

И вот тут самое интересное открытие. В соответствии с законодательством сразу после признания рыбопромышленной компании подконтрольной иностранному инвестору, подтверждённому решением суда, ФАС обязан передать информацию в Росрыболовство. Росрыболовство расторгает договоры о закреплении долей квот и аннулирует разрешения на вылов. Затем – высвободившиеся квоты выставляются на аукционы, в которых принимают участие все желающие.

Так должно быть по закону.

В настоящий момент появлявилось мировое соглашение между ФАС и подконтрольной Глебу Франку компанией «ДМП-РМ». И всё бы шло как по рельсам и получил бы РРПК вкусный кусок водных биоресурсов на 100 миллионов долларов в год, но вот только прокуратура с таким решением Федеральной антимпонопольной службы и РРПК не согласилась.

Но Глеб Франк обязательно что-нибудь ещё придумает. Иначе весь его бизнес рухнет. Вот только ноу-хау Глеба Франка, агрессивные, смелые, чурающиеся таких мелочей как экологические и социальные риски, основанные на особых отношениях с руководителями федеральных ведомств, – весь этот сильно пахнущий букет может плохо пахнуть в нежной атмосфере озера Лугано.