О своих правилах поддержки здоровья и молодости рассказал последовательный борец со старением, популяризатор продления жизни Андрей Фоменко. Темой долголетия известный российский бизнесмен, инвестор, основатель ФХК «Империя» занимается давно, поэтому научную основу имеют все его правила.

Для долгой и счастливой жизни у человека должна быть долгосрочная цель – это подтверждено множеством исследований. Кто-то мечтает увидеть рождение внуков и правнуков, кто-то хочет построить красивый и большой дом. Главная цель Андрея Фоменко – продление жизни, он не раз говорил, что смысл жизни находится в самой жизни.

Одно из главных правил, считает предприниматель, для тех, кто хочет оставаться молодым и здоровым как можно дольше – ощущение себя моложе, чем в реальном возрасте. Как рассказал Андрей Фоменко, по результатам одного из исследований выяснилось: у участников, ощущавших себя на 8-13 лет старше, риск преждевременной смерти был повышен на 18-25%. Себя бизнесмен стремится ощущать на 25 лет.

Известный научный факт – умеренная физическая активность налаживает обмен веществ, замедляет старение мышц, снижает артериальное давление. Андрей Фоменко, следуя правилу обязательных тренировок, регулярно гуляет с собакой, а также ежедневно полтора часа утреннего времени выделяет для дыхательных упражнений и йоги.

Еще одно правило Андрея Фоменко – отказ от ультраобработанных продуктов и диета, в основу которой положена натуральная растительная пища. Он практикует, помимо диеты, интервальное голодание пять раз в неделю и осознанное питание. Смысл последнего в том, чтобы научиться слышать свой организм, распознавать сигналы голода, отличать их от ведущих к неконтролируемому приему пищи и перееданию импульсов.

Поддержание ментального здоровья, которое для человеческого организма важно не меньше, чем физическое, – пятое правило. Нужно заниматься когнитивной деятельностью – читать, упражняться в играх на логику, изучать языки, а еще позитивно относиться к жизни, уметь справляться со стрессом. Освободить разум от накопленного негатива, отметил Андрей Фоменко, хорошо помогают визуализация и медитация.

Участвуя в работе над antiage-проектом VSH25, бизнесмен много лет занимается проблемой продления молодости и сохранения здоровья. В 2021 году Андрей Фоменко опубликовал книгу «Фокус на жизнь. Научный подход к продлению молодости и сохранению здоровья». Она вошла в лонг-лист премии «Здравомыслие-2022».