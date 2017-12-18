Период рецессии в экономике России завершен, – об этом говорили участники встречи президента Российской Федерации с представителями крупного бизнеса в эти предновогодние дни. Растет потребительский спрос, растет и спрос на рабочую силу. Этот немаловажный фактор наряду с президентской демографической инициативой дает уверенность миллионам семей для планирования улучшения жилищных условий и выбора новой квартиры в уже ближайшем будущем.

По темпам ввода жилья строители бьют даже советские рекорды. Недавно было сдано более 85 000 000 квадратных метров жилья, и в будущем году эта цифра возрастет.

Ипотека и кредиты подстегивают рынок, а государство принимает меры для максимального снижения риска дольщиков – то есть простых граждан, которые решили купить квартиру в строящемся доме. На это направлен действующий закон “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости” (214-ФЗ). Данным ФЗ также устанавливаются гарантии для защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства. Кроме того, парламентарии проголосовали за новые законодательные нормы, которые с лета 2018 года должны внести изменения в порядок привлечения средств клиентов для строительства жилья, а также гарантировать завершение строительства дома и обеспечить защиту прав и законных интересов дольщиков, если гарантийный случай наступит. Вместе с тем, эксперты не исключают вероятность роста цен на квартиры на первичном рынке, которые могут последовать за введением в действие принятых поправок.

В любом случае, если вы уже планируете присоединиться к сотням тысяч счастливых новоселов и взвешиваете критерии выбора квартиры в новом жилом комплексе, решающим фактором должна стать надежность застройщика, а не необычно низкая цена квартиры. В противном случае будет велик риск долгостроя или проживания в доме-призраке, когда дом по факту есть, а по документам его не существует, как и возможности подключения к отоплению, другим коммуникациям и оформления права собственности на квартиру в нем.

Итак, в первую очередь, при выборе квартиры в новом жилом комплексе важно обратить внимание на репутацию застройщика, количество сданных объектов и сроки их сдачи, его нынешнее финансовое положение, о котором свидетельствуют успешно реализуемые в настоящее время проекты, солидные банки -партнеры, обеспечивающие ипотеку, отсутствие исков комитета по строительству по проблемным застройщикам и наличие наград. Публичность компании – свидетельство того, что она не боится привлекать к себе внимание государства. Получить сведения о земельном участке можно на сайте Росреестра, используя кадастровый номер, который должен быть указан в проектной декларации.

Успешная история и опыт компании, банк реализованных проектов, работа в соответствии с 214-ФЗ – будут свидетельствовать о надежности и стабильности застройщика.

Выбор надежной компании застройщика – важнейшее условие удачной покупки квартиры в Москве и в регионах. Конечно, ни один бизнес не может быть полностью застрахован от рисков, и строительные компании не являются исключением. Но ваша уверенность в том, что дом построят в срок, будет обоснованной, если при выборе новостройки вы убедитесь в наличии всех необходимых документов на застройку и непосредственно на компанию. Вы можете попросить менеджера показать интересующие вас бумаги на встрече в офисе строительной компании. Это разрешение на строительство, проектно-сметная документация, сведения о генподрядчике и др. Еще лучше, если такая информация размещена на сайте компании застройщика. Оба варианта помогут вам составить впечатление об открытости застройщика, его легитимности и готовности к диалогу. Обратите внимание на рейтинги застройщиков. Самым надежным застройщиком Москвы минстроем была признана компания МИЦ. Официальный сайт: http://gk-mic.ru

После выбора застройщика и ознакомления с разрешительной документацией уделите внимание схеме продажи. Следует внимательно изучить договор, который предлагается вам подписать в офисе строительной компании. Не стесняйтесь брать время на ознакомление с документами, привлекать себе в помощь юристов. С юридической точки зрения наиболее безопасным на сегодняшний день является ДДУ – договор долевого участия в соответствии с федеральным законом № 214. Этот способ приобретения квартиры в новостройке позволяет максимально защитить покупателя от большинства возможных строительных рисков.

Читайте то, что подписываете. Покупка квартиры в новостройке – радостное и вместе с тем ответственное событие, насыщенное сложными моментами и нюансами, в которых иногда трудно разобраться даже специалисту. Подходите к ним осмотрительно, пусть ваш выбор будет продуманным, свободным, успешным.