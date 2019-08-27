Symbol Residence – элитный жилой комплекс на побережье Лимассола, возводимый компанией Golden Wisdom, входящей в инвестиционную группу международной предпринимательницы Елены Батуриной, – согласно стандартам ЕС, соответствует высокому классу энергоэффективности, что позволит в процессе эксплуатации здания экономить до 40% энергоресурсов, сообщил представитель девелоперского проекта.

Энергоэффективность оценивается с учетом энергопотребления всех систем здания, в том числе кондиционирования, водоснабжения, освещения, безопасности, а также с учетом степени автоматизации управления всеми инженерными системами здания, применения возобновляемых источников энергии и использования в строительстве современных энергосберегающих материалов.

Все инженерные системы Symbol Residence, используемые и в самом здании, и на прилегающей к нему территории, автоматизированы и обеспечивают оптимизацию энергопотребления. Так, система уличного и фасадного освещения, реагирующая на изменение светового дня, и датчики движения внутри здания позволяют разумно расходовать электроэнергию в общественных зонах, а с помощью интегрированной системы Smart Home резиденты Symbol Residence смогут управлять инженерными системами апартаментов со смартфона, регулируя сценарное и естественное освещение, климат-контроль и систему отопления помещения.

Конструктивная особенностью здания – использование энергосберегающего фасада Schüco с двойным солнцезащитным остеклением панорамных окон и повышенной термоизоляцией наружных стен и фасадных конструкций, предотвращающих температурные потери как в летний, так и в зимний период. Для создания комфортного и здорового микроклимата в здании применена мультизональная система климат-контроля Daikin VRV с мягкой диффузией воздуха и функцией ионизации.

«Жилой комплекс Symbol Residence – это высокотехнологичный проект, который учитывает smart-технологии и самые передовые решения в области энергоэффективности. Это позволяет достичь сразу нескольких целей: создание максимально комфортной и здоровой среды для проживающих, экономия их затрат на эксплуатацию в будущем. Высокая энергоэффективность позволяет улучшить качество жизни во всех аспектах с учетом бережного отношения к окружающей среде», – рассказал Александр Резчиков, управляющий директор проекта Symbol Residence. «Экологичность и энергоэффективность также обеспечивается за счет солнечных батарей, установленных на крыше здания, и тепловых насосных установок, позволяющих использовать энергию окружающей среды», – добавил он.

Проект элитного жилого комплекса, разработанный известным испанским архитектором Рикардо Бофиллом и его студией Taller de Arquitectura, включает 23 квартиры общей площадью 7300 квадратных метров. На территории комплекса также располагаются подземная парковка, спортивно-оздоровительный комплекс, зоны отдыха, бассейн и частный сад; жильцам будут предоставлены услуги консьержа и собственной службы безопасности, сообщается на сайте проекта. Близость расположенного на средиземноморском побережье комплекса к важнейшим транспортным путям делает легким доступ ко всем значимым локациям Лимассола. Завершение строительства запланировано на 2021 год.

На ФОТО: Александр Резчиков, управляющий директор проекта Symbol Residence