В компании «Балтика» произошли изменения в команде топ-менеджмента. Александр Говядин сменил на позиции вице-президента по финансам Ольгу Гольчикову, которая назначена вице-президентом по финансам Integrated Supply Chain (Carlsberg Group) с локацией в Цигельбрюке, Швейцария.

Ольга Гольчикова занимала пост вице-президента по финансам пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group, с 2014 года. За эти годы компания уверенно прошла через внутренние изменения в международной группе, частью которой является, и различные внешние угрозы: ужесточение законодательного регулирования отрасли, падение рынка пива, колебания курсов валют и усилившуюся конкуренцию.

По итогам 2017, по версии журнала «Эксперт», «Балтика» входит в рейтинг 400 крупнейших российских компаний как успешная и прибыльная, лидер своей отрасли. Согласно отчету компании, INFOline «Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. Перспективы развития до 2020 года», «Балтика» является лидером сегмента «Производство напитков, кофе и чая», зарабатывая больше других участников рейтинга.

За последние годы компании «Балтика» удалось повысить эффективность бизнеса и стабилизировать уровень операционной прибыльности. Это стало возможным благодаря фокусу на эффективном управлении каналами и успешными национальными брендами, постоянному поиску возможностей для повышения эффективности цепочки поставок, внедрению культуры управления операционными расходами и постоянной работе по оптимизации рабочего капитала.

Ольга Гольчикова, вице-президент по финансам Integrated Supply Chain (Carlsberg Group): «Я очень рада, что смогла внести вклад в развитие компании «Балтика», лидера пивоваренного рынка России, и поработать в команде профессионалов самого высокого уровня. Я желаю «Балтике» дальнейшего финансового благополучия».

Яцек Пастушка, президент компании «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа: «Я благодарю Ольгу Гольчикову за ее вклад в развитие компании «Балтика» на протяжении многих лет, особенно за хорошее управление инициативами программы «Финансирование путешествия» в России, которое помогло стабилизировать уровень прибыльности бизнеса «Балтики», и за существенный вклад в оптимизацию рабочего капитала компании в течение последних нескольких лет. Я желаю ей успехов в новой роли.

Я рад приветствовать Александра в команде топ-менеджмента «Балтики», а также благодарю его за многолетнюю работу в Carlsberg Ukraine, участие в руководстве компанией в непростые времена и существенный вклад в рост бизнеса за последние несколько лет. Я желаю ему всего самого хорошего на «Балтике». Уверен он продолжит успешную работу финансовой службы компании и преумножит предыдущие достижения».

Александр Говядин, вице-президент по финансам компании «Балтика», часть Carlsberg Group: «Я рад продолжить свою карьеру в Carlsberg Group на «Балтике». Это новый для меня уровень ответственности и масштаба бизнеса, что представляет большие возможности для моего личного и профессионального развития. Уровень профессионализма команды службы финансов, которую создала Ольга Гольчикова, вызывает большое уважение. Приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне руководством доверие».

Александр Говядин начал свою карьеру в 1997 году с позиции главного бухгалтера в Киевском научно-производственном предприятии «АРВЭЛ». В 1999 году окончил финансово-экономический факультет Киевского национального экономического университета. В 2002 году присоединился к группе предприятий Baltic Beverages Holding (BBH) в Украине в качестве национального менеджера по финансовой отчетности и налоговому планированию. В 2005 Александр начал работу в компании «Вена», где принял участие в проекте по объединению четырех российских компаний в состав ОАО «Балтика» и после объединения занял должность главного контролера по продажам и маркетингу компании «Балтика». В марте 2006 Александр вернулся в ВВН Украина и в июне 2007 был назначен на должность финансового директора группы предприятий ВВН в Украине. С мая 2014 года по январь 2019 года Александр являлся вице-президентом по финансам и ИТ Carlsberg Ukraine. Александр Говядин родился в Киеве 6 июня 1977 года. Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.

Ольга Гольчикова начала работу в Carlsberg Group в 2004 году в качестве финансового директора компании «Пикра» (Красноярск, Россия), где отвечала за интеграцию функции финансы и операционные бизнес-процессы во время объединения компании с «Балтикой», «Веной» и «Ярпиво». В 2006 году она перешла на «Балтику», где работала в штаб-квартире сначала главным контролером по направлению «операционная деятельность и администрация», а потом финансовым директором. В 2001 году она была назначена финансовым директором Carlsberg Kazakhstan, а в 2014 году Ольга вернулась в Санкт-Петербург на позицию вице-президента по финансам компании «Балтика».