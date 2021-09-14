В 2021 году региональный центр «Мой бизнес» начал предоставлять предпринимателям Самарской области меры поддержки нового формата.

Комплексные услуги решают следующие задачи предпринимателей: продвижение продукции, товаров и услуг, расширение рынков, работа с финансами предприятий малого и среднего бизнеса. Также есть специализированные услуги, направленные на отдельные задачи: внедрение бережливого производства, автоматизация управленческого контроля и учета пищевой безопасности, подбор персонала в компанию.

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионе создаются комфортные условия для развития малого бизнеса. «Мы будем с особым вниманием следить за ситуацией в этой сфере, при необходимости принимать новые меры поддержки. Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», — отмечал в своем Послании губернатор Дмитрий Азаров.

Всего специалистами регионального центра «Мой бизнес» сегодня разработаны 30 комплексов мер поддержки по разным направлениям и потребностям представителей малого и среднего бизнеса.

«Мы не только расширяем линейку мер поддержки предпринимателей, но и делаем все, чтобы добиться максимальной эффективности наших услуг в предельно короткие сроки. В современных условиях, когда время является самым ценным ресурсом, важно сокращать путь от поставленной задачи до полученного результата, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Воспользоваться комплексной услугой могут индивидуальные предприниматели или коммерческие организации, зарегистрированные в Самарской области, ведущие бизнес более года с даты государственной регистрации и состоящие в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства», — добавил министр.