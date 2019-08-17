1 августа начался прием заявок на соискание всероссийской премии «Headliner года».

Всероссийская премия «Headliner года» в 2019 году пройдет в третий раз. Ее цель – понять, какие темы объединяют и вдохновляют людей в разных концах страны, составить карту самых интересных и осмысленных инициатив, меняющих жизнь вокруг и формирующих тренды завтрашнего дня, выделить и поощрить их лидеров – хедлайнеров дня сегодняшнего. Лидеров будут выбирать в пяти номинациях: «Общественная деятельность и социальные проекты», «Культура и искусство», «Наука и образование», «Бизнес и инновации», «Спорт, здоровье, фитнес».

Заявку на участие может подать любой житель России, который готов представить на рассмотрение экспертному совету и общественному мнению свои научные, культурные, экономические, спортивные и общественные достижения.

В каждой номинации хедлайнеров будут выбирать путем открытого голосования. Также свой вердикст вынесет Экспертный совет, в состав которого войдут известные общественные деятели, профильные специалисты и лидеры мнений. Абсолютного победителя премии выберет авторитетное жюри, состав которого будет объявлен дополнительно. «Хедлайнер года» получит приз в 2 млн рублей, лидер народного голосования – 1 млн рублей. Также в каждой из пяти номинаций будет выбрано по два победителя. Лидеры в номинациях, как отмеченные экспертным советом, так и выбранные путем открытого голосования, получат по 200 тысяч рублей.

В 2018 году абсолютным победителем премии «Headliner года» и одновременно лидером народного голосования стал хирург-онколог Андрей Павленко из Санкт-Петербурга, автор медиа-проекта «Жизнь человека», создатель фонда Cancer Fund и обучающей программы для врачей «Школа практической онкологии». Также в число хедлайнеров прошлого сезона вошли Илья Чех («Моторика»), Алена Бухарева (хоспис «Анастасия»), Александр Иванов (проект «Химия – просто»), Юрий Осинин (проект «Возвращение исторических табличек мостам Санкт-Петербурга»), Владимир Ергер (Музей маячной службы), Дарья Алексеева (Charity Shop), Сергей Цысс («Механиум») и путешественница Марина Галкина, в одиночку пересекшая Чукотку.

Подать заявку на участие в премии «Headliner года» можно на сайте award.head-liner.ru в период с 1 августа по 15 октября 2019 года, проголосовать за интересные проекты можно будет с 16 октября по 15 декабря.