Промсвязьбанк внедряет решения Host-to-Host для прямого обмена электронными документами между бухгалтерскими системами и ERP-платформами крупных промышленных холдингов и банковской системой. Интеграционный шлюз Host-to-Host позволяет клиентам упростить операционные процессы взаимодействия с банком, минуя интерфейсы систем дистанционного банковского обслуживания, и выстроить оптимальные схемы расчетов.

«Мы разработали гибкое решение, которое легко интегрировать в бухгалтерскую систему клиента и доработать под задачи конкретного бизнеса, — комментирует Евгений Козеренко, руководитель корпоративного блока Промсвязьбанка. — Реализовали для своих клиентов в Host-to-Host как стандартный функционал интеграционного шлюза «Direct Bank» системы «1С», так и функционал валютных операций, обмена документами валютного контроля, паспорта сделок, обмена произвольными документами, конверсии и пр. Такой функционал практически не имеет аналогов на российском рынке».

В ближайшее время Промсвязьбанк планирует расширить функционал Host-to-Host. Для международных и транснациональных корпораций с разветвленной структурой, а также для компаний, использующÞх бухгалтерские системы «SAP», будет добавлен обмен документами по международному стандарту ISO20022. Для зарплатных клиентов банка появятся сервисы отправки реестра, заказа карт и открытия счетов.

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