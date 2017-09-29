Промсвязьбанк внедряет решения Host-to-Host для корпоративных клиентов2017-09-28 21:27
Промсвязьбанк внедряет решения Host-to-Host для прямого обмена электронными документами между бухгалтерскими системами и ERP-платформами крупных промышленных холдингов и банковской системой. Интеграционный шлюз Host-to-Host позволяет клиентам упростить операционные процессы взаимодействия с банком, минуя интерфейсы систем дистанционного банковского обслуживания, и выстроить оптимальные схемы расчетов.
«Мы разработали гибкое решение, которое легко интегрировать в бухгалтерскую систему клиента и доработать под задачи конкретного бизнеса, — комментирует Евгений Козеренко, руководитель корпоративного блока Промсвязьбанка. — Реализовали для своих клиентов в Host-to-Host как стандартный функционал интеграционного шлюза «Direct Bank» системы «1С», так и функционал валютных операций, обмена документами валютного контроля, паспорта сделок, обмена произвольными документами, конверсии и пр. Такой функционал практически не имеет аналогов на российском рынке».
В ближайшее время Промсвязьбанк планирует расширить функционал Host-to-Host. Для международных и транснациональных корпораций с разветвленной структурой, а также для компаний, использующÞх бухгалтерские системы «SAP», будет добавлен обмен документами по международному стандарту ISO20022. Для зарплатных клиентов банка появятся сервисы отправки реестра, заказа карт и открытия счетов.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
© 443000.ru