Кредитка в кошельке – хорошо. Но иногда кредитная карта – это дополнительная головная боль и риски. О чём же идёт речь? При использовании кредиток в большинстве случаев снятие денег – только с комиссией. Многие банки устанавливают достаточно высокий банковский тариф на обслуживание таких карт. При оформлении дебетовой кредитки такие ситуации также возможны, но они бывают гораздо реже. Но что важно знать о таком типе карты и как выбрать дебетовую карту ?

3 факта о дебетовой карточке



Главная особенность карточки – непосредственная привязанность к счету владельца. Есть деньги на счету – карточкой можно расплатиться, снять деньги. Нет денег на счету – никакого аванса, как в случае с кредиткой. То есть о себе заявляют определённые рамки, чётко совпадающие с размером остатка средств на текущем счете.



Именно такой тип карточек принято «привязывать» к зарплатным проектам. Их же «сплачивают» с пенсиями.



Дебетовые карточки «отрезвляющие». Они в отличие от кредиток не создают соблазнов жить не посредствам. Есть деньги только на скромный отель – бронируется он, а более роскошные апартаменты ждут лучших времен. Есть деньги только на бистро – не появляется желание покутить в дорогом ресторане, а потом сидеть месяц на овсянке и без мяса. Ведь кредитка такой «трюк» позволяет сделать. С ней стулья (и другие «плюшки») вечером вперёд денег – вполне реальная ситуация.



Таким образом, если есть склонность к растранжириванию денег, то дебетовая карточка не позволит сделать это, но зато она станет идеальным средством контроля. Ей же за это еще благодарны будете.

Самые лакомые карточки

Самые лакомые дебетовые карточки – это банковские продукты с кэш-бэком. За то, что вы проводите оплаты, через определённое время вам возвращается часть денег. Как правило, это происходит в конце месяца.

Чаще всего речь идёт о «капающих» 1,5-3%. Но некоторые банковские учреждения предлагают и более щедрые вознаграждения: 4-5%. Правда, иногда существуют определённые ограничения. Например, такой эффектный процент возможен только при оплате за определённые товары (например, топливо) или совершение покупок в определённых магазинах-партнёрах банка.

И, чтобы действительно хорошо выгадать и выиграть, приходится заводить несколько карточек: иногда – в разных банках. Главное, при этом учитывать и анализировать, есть ли плата за годовое обслуживание, как часто вы используете карточки в том или ином месте. Иначе можно не только не выгадать, но и проиграть.

Будьте бдительны, благоразумны и получайте при помощи банковских карточек только приятные бонусы, а не неприятные сюрпризы.