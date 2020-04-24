«Отрезвляющие» карточки: дебет с выгодой сойдётся!2020-10-12 11:46
Кредитка в кошельке – хорошо. Но иногда кредитная карта – это дополнительная головная боль и риски. О чём же идёт речь? При использовании кредиток в большинстве случаев снятие денег – только с комиссией. Многие банки устанавливают достаточно высокий банковский тариф на обслуживание таких карт. При оформлении дебетовой кредитки такие ситуации также возможны, но они бывают гораздо реже. Но что важно знать о таком типе карты и как выбрать дебетовую карту?
3 факта о дебетовой карточке
Таким образом, если есть склонность к растранжириванию денег, то дебетовая карточка не позволит сделать это, но зато она станет идеальным средством контроля. Ей же за это еще благодарны будете.
Самые лакомые карточки
Самые лакомые дебетовые карточки – это банковские продукты с кэш-бэком. За то, что вы проводите оплаты, через определённое время вам возвращается часть денег. Как правило, это происходит в конце месяца.
Чаще всего речь идёт о «капающих» 1,5-3%. Но некоторые банковские учреждения предлагают и более щедрые вознаграждения: 4-5%. Правда, иногда существуют определённые ограничения. Например, такой эффектный процент возможен только при оплате за определённые товары (например, топливо) или совершение покупок в определённых магазинах-партнёрах банка.
И, чтобы действительно хорошо выгадать и выиграть, приходится заводить несколько карточек: иногда – в разных банках. Главное, при этом учитывать и анализировать, есть ли плата за годовое обслуживание, как часто вы используете карточки в том или ином месте. Иначе можно не только не выгадать, но и проиграть.
Будьте бдительны, благоразумны и получайте при помощи банковских карточек только приятные бонусы, а не неприятные сюрпризы.
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