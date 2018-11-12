За последние пару десятков лет телекоммуникационные и компьютерные системы совершили большой скачок в развитии, ничуть не отстают от них и разнообразные системы сигнализации и массового оповещения. Современные здания и офисы просто невозможно представить без сложных опоясывающих их систем проводов. По сей день в зданиях постройки старого образца можно увидеть разноцветные клубки, свисающие с потолков или торчащие прямо из стен. С приходом стандартизации монтажа электрокабеля картина улучшилась, но не повсеместно. Эстетика и функциональность кабельных систем до сих пор испытывают трудности.

Классификация СПК

Все СПК можно разбить на четыре больших группы с точки зрения их использования:



скрытая проводка;



монтаж на протяженные расстояния;



открытая проводка;



экстремальные условия внешней среды.



Стандарты СПК предполагают деление составляющих их элементов на несколько больших групп:



кабельные лотки;



трубы из металлов и полимера высокой плотности ( ПНД );

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кабель-каналы;



детали для крепежа;



короба с перфорацией;



ответвительные коробки;



элементы для защиты проводки, соединения и торцевые детали;



прочие комплектующие аксессуары.



Что же такое СПК ?

Современная СПК – это встраиваемая система, подразумевающая беспрепятственную замену, демонтаж и наращивание компонентов и комплектующих. Её цель – максимально эффективно организовать разнообразные кабельные системы с целью их дальнейшей эксплуатации. Вы можете напольный кабель канал купить здесь.

Применение СПК

В случае необходимости прокладки кабеля на большие дистанции наиболее приемлемым вариантом будет использование металлических коробов. А для облегчения монтажа конструкции прекрасно подойдут перфорированные компоненты.

В условиях дома или офиса применяются кабельные каналы, или так называемые короба. В зависимости от компании-производителя их технические характеристики могут варьироваться, однако у любого короба одно предназначение: эффективная организация проводимых кабелей местных систем и сетей с целью обеспечения безопасности их эксплуатации.

При монтаже проводки скрытого типа наиболее распространенное использование получили гофрированные трубы. Удобство их использования заключается в гибкости материала, что позволяет прокладывать проводку в любых направлениях и геометрических плоскостях. Одним из вариантов монтажа скрытой проводки, например, силового кабеля, является использование двустенных пластиковых или жестких ПНД труб.

В случаях прокладки кабельных сетей в условиях агрессивной среды или высокой влажности, например, в доках или на химзаводах, в ход идут специальные пластиковые кабельные лотки. Они призваны выдерживать сильное механическое воздействие, коррозийные процессы, а также обладают повышенной пожаростойкостью.

Основные требования к современным СПК

Разумеется, основными показателями качества СПК являются влаго- и пожароустойчивость, отсутствие в составе материалов, при возгорании выделяющих удушающие газы и ядовитые вещества, удобство монтажа и эксплуатации, экологичность, эргономичность и достойный экстерьер. Учитывая темпы урбанизации, провоцирующие недостаток и уплотнение пространства в зданиях, пользователи прежде всего предъявляют требования к гибкости и универсальности СПК. Любая часть кабельного короба должна быть легко заменяема, не требуя сложного процесса демонтажа или принятия решения об изменении изначального структурного решения в целом.