Всероссийский Конгресс индустрии детских товаров состоится в Минпромторге РФ 15 декабря. Более 500 ведущих отечественных производителей товаров для детей станут участниками итогового мероприятия года в сфере индустрии детских товаров. В ходе мероприятия планируется обсудить итоги 2016 года, вопросы стратегического развития отрасли, поощрить лучших производителей детских товаров.

Среди наиболее важных тем для обсуждения на Конгрессе – проблемы производителей товаров для детей, вопросы качества и ценообразования, поиск решений для усиления инновационного роста и конкурентоспособности. В качестве участников на Конгресс приглашены представители региональных и федеральных органов исполнительной власти, отраслевых ассоциаций, торговых сетей, СМИ.

Будет проведено несколько экспертных сессий, на которых свое мнение по вопросам регулирования рынка детских товаров, продвижения российских брендов и проблемам в сфере разработки товаров и сбыта выскажут профессионалы.