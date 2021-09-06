Группа компаний «Интерлизинг» подвела итоги первого полугодия 2021 года по МСФО. Чистая прибыль составила 311 млн руб., что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост чистых инвестиций в лизинг за 6 месяцев составил 22% (до 16,1 млрд руб.). Объем нового бизнеса (без НДС) за период – 11,7 млрд руб., прирост относительно 1 полугодия 2020 года +59%.

Лизинговый портфель Интерлизинга остается хорошо сбалансированным и диверсифицированным: концентрация по видам предметов лизинга и отраслям лизингополучателей не превышает 25%, концентрация на крупнейшего лизингополучателя – 2,2%.

Несмотря на значительный рост портфеля достаточность капитала находится на уровне 14%. Соотношение долгового портфеля к чистым инвестициям в лизинг сократилось до 91%. Интерлизинг обладает значительным запасом ликвидности. Совокупный неиспользованный кредитный лимит на текущий момент составляет более 6 млрд руб. в банках Уралсиб, Сбер, Альфа, Зенит, СНГБ и пр.

«Результаты 1 полугодия 2021 года отражают большую работу, проделанную всей командой Интерлизинга за последние годы. Трехкратный рост прибыли, значительное увеличение объема продаж, открытие кредитных лимитов крупнейшими банками, все это стало возможным благодаря постоянному совершенствованию продуктовой линейки, снижению расходов на риск, увеличению маржинальности сделок, улучшению показателей финансовой устойчивости компании. По итогам 2021 года у Интерлизинга есть все возможности сохранить набранный темп развития.» – отметил финансовый директор компании Интерлизинг Евгений Кочуров