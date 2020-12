Бизнес

Участники проекта «IN YOUR MOCCASINS»: как после кризиса найти новые возможности для реализации 2020-12-21 10:41



Завершился первый этап проекта “IN YOUR MOCCASINS”, в котором Янина Урусова, его автор и специалист в области Disability Business Inclusion, провела серию интервью с 8 героями из России, Германии, Казахстана, Малайзии. В твоих мокасинах Своим названием проект “IN YOUR MOCCASINS” или “Две луны в твоих

мокасинах” обязан индейской пословице: «Не судите человека, пока не проходили две луны в его мокасинах». Во время пандемии весь мир, в том числе бизнес, столкнулся с большими трудностями. Чтобы поделиться опытом проживания длительных периодов турбулентности, неуверенности и кризиса, была снята серия видеоинтервью с людьми из разных стран, чья жизнь перевернулась в результате несчастного случая, аварии или болезни. Сегодня они вернулись к активной профессиональной и личной жизни и рассказали, как найти источник силы внутри себя и начать жить полноценно в условиях новой для себя реальности. Проект создан в концепции Re-Branding инвалидности: люди, живущие с инвалидностью – не нуждающаяся в поддержке «группа риска» (хотя, это, конечно так), а эксперты по преодолению кризисных ситуаций, которые могут поддержать нас в непростое время. Планы на будущее Истории героев проекта «Две луны в твоих мокасинах» доказывают: любой кризис можно использовать как площадку для новых возможностей. Возможно, после пандемии коронавируса мы вернёмся в совсем другой мир – и к нему придётся приспосабливаться. Однако Янина Урусова и её собеседники дают мотивацию относиться к этому, как к новым возможностям для реализации. Главное – быть честным с собой, сохранять присутствие духа и осознанно подходить к процессу адаптации. «Фонд «Наше будущее» 13 лет поддерживает социальных предпринимателей, которые чаще всего начинают свое дело, преодолев сложную жизненную ситуацию и желая изменить мир вокруг себя к лучшему. В 2020 году каждый из нас так или иначе на себе прочувствовал, каково это – жить в мире ограниченных возможностей. Проект «Две луны в твоих мокасинах» о тех, кто смог преодолеть ограничения, вернуться к активной жизни и своим личным примером вдохновить других», – рассказала Директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Наталия Зверева. В будущем проект продолжится в формате социальной франшизы. Любой может попробовать себя в качестве видеоблогера и присоединиться к разговору об инвалидности: например, партнёрские вузы, с которыми ведутся переговоры о включении проекта «Две луны в твоих мокасинах» в учебный план, – Высшая школа экономики в Москве и s-inn.org в Бохуме в Германии. Проект поддержали ПАО «ВымпелКом» (Бренд Билайн) https://beeinclusion.ru/luna-v-tvoih-mokasinah/

Евгения Чистова – руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом».

«Для Билайн стратегическим видением в контексте повестки инклюзии является работа по созданию инновационных мобильных и цифровых решений, которые не только сопровождают людей с инвалидностью в повседневной жизни, но и способствуют развитию повестки инклюзии в масштабах страны. Билайн стал одним из первых российских брендов, присоединившихся к международному движению The valuable 500, понимая, что работа по разрушению стереотипов и смены фокуса и тональности в обсуждении проблемы, может быть, гораздо важнее множества инфраструктурных изменений, на которые может повлиять бизнес. Проект «Две луны в твоих Мокасинах» именно об этом: о том, что честный, равноправный и содержательный диалог об инвалидности и настоящая включенность с обеих сторон – это то, что очень нужно современному обществу вне зависимости от государственных и географических границ. Герои проекта стали олицетворением начала этого диалога. Мы счастливы стать его частью». Фонд им. Фридриха Эберта в России, Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» и другие. «Во всем мире Фонд им. Фридриха Эберта стремится к созданию социально более справедливого общества, в котором все люди, независимо от их особенностей, предпочтений и взглядов, имеют одинаковые шансы на хорошую жизнь. Несмотря на присутствие желания сделать такую жизнь возможной, часто не хватает именно понимания ситуации других людей. Люди с инвалидностью вынуждены бороться со стереотипами, которые выставляют их в роли несчастных жертв. Доброжелательное сочувствие превращается в ограничения. Именно поэтому мы захотели поддержать этот проект. Он показывает, как люди с инвалидностью преодолевают препятствия и живут полноценной жизнью. В то время, когда все мы испытываем трудности в нашем образе жизни и переосмысливаем то, что является “нормальным”, мы можем черпать силы из этих примеров. Мы учимся смотреть на этих людей не как на жертв, а как на образцы для подражания, которые живут своей нормальной жизнью. Это помогает уменьшить границы между людьми с постоянными нарушениями и без них и, таким образом, делая шаг на пути к обществу, которое уважительно относится и даёт равные возможности всем», – комментирует Пеер Тешендорф, руководитель Фонда имени Фридриха Эберта в России.

© 443000.ru

Твитнуть