Промсвязьбанк улучшил условия по ипотечным программам «Новостройка», «Вторичный рынок», «Залоговый кредит целевой», снизив базовую ставку для первичного рынка до 9,5% годовых и для вторичного рынка до 9,95% годовых с первоначальным взносом от 20%.

Рефинансирование ипотечных кредитов, выданных в других банках, также доступно клиентам ПСБ по сниженным ставкам – 9,7% годовых при условии подключения к договору коллективного страхования (ДКС) и 10,2% годовых при условии индивидуального страхования.

Чтобы сделка купли-продажи недвижимости с ипотекой или без была максимально безопасной и комфортной для обеих сторон, ПСБ предлагает использовать аккредитивную форму расчетов (безналичная форма расчетов, при которой денежные средства в рамках сделки купли-продажи недвижимости помещаются на специальный счет в банке и перечисляются продавцу только после исполнения условий, указанных в заявлении на открытие аккредитива.

«Ставки по ипотечным кредитам опустились до комфортного уровня и продолжат снижаться. Мы также прогнозируем рост ипотечного портфеля на рынке в 2018 году, который составит порядка 13,7%», – комментирует Вячеслав Грицаенко, руководитель блока «розничный бизнес» Промсвязьбанка.

Ознакомиться подробнее с условиями ипотечных программ Промсвязьбанка можно на сайте банка.

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