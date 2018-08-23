Международный маркетплейс Joom запускает третью федеральную рекламную кампанию на ведущих телеканалах страны. С 1 сентября в эфир вышли новые ролики, которые призваны бороться с вредной привычкой потребителей совершать бессмысленно дорогие покупки в магазинах.

На текущий момент Joom открывает покупателям доступ более чем к миллиону наименований. И ассортимент постоянно расширяется. Сегодня на Joom представлено большое количество товаров, которые можно приобрести и в обычных магазинах. При этом разница в цене на Joom и в офлайне может быть многократной

«Несмотря на то, что Joom находится в очень агрессивной конкурентной среде, к настоящему моменту нам удалось позиционировать Joom как особенное – модное, современное, желанное – место для покупок. Без сомнения, это произошло как благодаря действительно грандиозной работе нашей команды с продуктом, так и высоким требованиям, предъявляемым к качеству рекламной коммуникации. Но следующая задача, которая стоит перед Joom, еще более интересная, сложная и амбициозная: противостоять покупкам не только в других интернет-магазинах, но и в офлайне», – комментирует Максим Михайлов, маркетинг директор Joom.

В рамках нового рекламного флайта были созданы два 20-секундных видеоролика, в креативной форме обыгрывающих ситуацию, когда ничего не подозревающий покупатель становится жертвой ценовых манипуляций перекупщиков.

«Как показывает наша практика, самые эффективные работы – те, которые описывают простую человеческую психологию. Потребитель, который пришел в магазин с целью потратить деньги, чувствует себя богачом независимо от суммы, находящейся на текущий момент в его кармане. И тратит соответственно – не думая о том, что переплачивает в два, три или даже несколько раз. Поэтому центральными образами всего пула рекламных роликов стали королева и султан. Они тратят деньги без счета и в итоге в современном мире выглядят довольно глупо», – рассказывает креативный директор Мигель Иванов.

Избежать обмана персонажам новых роликов – султану и королеве – помогают спутницы: султану за чрезмерные траты достается от жены, а королеву «одергивает» ее служанка. Заканчиваются истории тем, что герои узнают, что те же самые товары можно было приобрести с многократной выгодой на Joom.

Первая версия приложения Joom была запущена летом 2016-го года. А первый миллион пользователей проект получил уже в сентябре 2016 года. В 2017 году компания привлекла более $20 млн инвестиций и открыла зарубежные филиалы в Латвии, Гонконге и США. На данный момент приложение JOOM установило более 70 миллионов пользователей на платформах Android и iOs по всему миру. Ежедневная аудитория сервиса в среднем 3,3 миллиона пользователей.