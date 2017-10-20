Конкурс «Моя карта» Промсвязьбанка продлен на две недели2017-10-23 17:29
Срок сбора фотографий и рисунков на участие в конкурсе «Моя карта» продлен на две недели. Теперь все желающие побороться за денежный приз и право стать сооавтором дизайна банковских карт Промсвязьбанка в регионе могут присылать свои работы 7 ноября включительно.
Напомним, конкурс стартовал 15 сентября. Организатором выступает Промсвязьбанк при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары. В конкурсе участвуют творческие работы – рисунки и фотографии, посвященные Самарской области, ее природе, архитектуре, красоте, духу, выдающимся людям. Конкурс проходит в пяти номинациях:
· Детские рисунки. Для участников в возрасте до 11 лет включительно.
Рисунки могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь, карандаш, пастель и др), в формате не более А4 и обязательно горизонтальной ориентации. Основные требования к фотоработам: горизонтальная ориентация и качество, пригодное для печати в формате А1.
Призовой фонд конкурса составляет 100 000 рублей. В каждой из пяти номинаций победитель получит приз – 20 000 рублей. Работы победителей станут основой для создания дизайна банковских карт Промсвязьбанка в регионе.
Отправить работы в детских номинациях можно на электронную почту konkurs@samara.psbank.ru , либо принести в офисы Промсвязьбанка. Взрослые участники могут также загрузить свои работы в альбом группы Промсвязьбанка в социальной сети «ВКонтакте».
Победители конкурса будут определяться в 2 этапа. Сначала экспертная комиссия, в состав которой войдут представители Правительства Самарской области, администрации Самары, Промсвязьбанка, а также известные в регионе фотографы и художники, выберет по 20 лучших работ в каждой номинации. А затем состоится открытое голосование, которое пройдет с 10 по 27 ноября 2017 года в социальной сети «ВКонтакте» в группе Промсвязьбанка. Имена победителей объявят 29 ноября 2017 года.
Ознакомиться с правилами проведения и условиями участия в конкурсе можно на сайте Промсвязьбанка в группе «ВКонтакте», на сайтах правительства Самарской области и городской администрации.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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