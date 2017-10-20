Срок сбора фотографий и рисунков на участие в конкурсе «Моя карта» продлен на две недели. Теперь все желающие побороться за денежный приз и право стать сооавтором дизайна банковских карт Промсвязьбанка в регионе могут присылать свои работы 7 ноября включительно.

Напомним, конкурс стартовал 15 сентября. Организатором выступает Промсвязьбанк при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары. В конкурсе участвуют творческие работы – рисунки и фотографии, посвященные Самарской области, ее природе, архитектуре, красоте, духу, выдающимся людям. Конкурс проходит в пяти номинациях:

· Детские рисунки. Для участников в возрасте до 11 лет включительно.

· Подростковые рисунки. Для участников в возрасте от 12 по 17 лет включительно.

· Рисунки. Для участников в возрасте от 18 лет.

· Детские фотографии. Для участников в возрасте до 17 лет включительно.

· Фотографии. Для участников в возрасте от 18 лет.

Рисунки могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь, карандаш, пастель и др), в формате не более А4 и обязательно горизонтальной ориентации. Основные требования к фотоработам: горизонтальная ориентация и качество, пригодное для печати в формате А1.

Призовой фонд конкурса составляет 100 000 рублей. В каждой из пяти номинаций победитель получит приз – 20 000 рублей. Работы победителей станут основой для создания дизайна банковских карт Промсвязьбанка в регионе.

Отправить работы в детских номинациях можно на электронную почту konkurs@samara.psbank.ru , либо принести в офисы Промсвязьбанка. Взрослые участники могут также загрузить свои работы в альбом группы Промсвязьбанка в социальной сети « ВКонтакте ».

Победители конкурса будут определяться в 2 этапа. Сначала экспертная комиссия, в состав которой войдут представители Правительства Самарской области, администрации Самары, Промсвязьбанка, а также известные в регионе фотографы и художники, выберет по 20 лучших работ в каждой номинации. А затем состоится открытое голосование, которое пройдет с 10 по 27 ноября 2017 года в социальной сети «ВКонтакте» в группе Промсвязьбанка. Имена победителей объявят 29 ноября 2017 года.

Ознакомиться с правилами проведения и условиями участия в конкурсе можно на сайте Промсвязьбанка в группе «ВКонтакте», на сайтах правительства Самарской области и городской администрации.

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