25 января на «Балтике» состоялось мероприятие, посвященное бережливому производству Lean TPM, в рамках Всероссийской программы обмена лучшими практиками повышения производительности труда, организованной Общественной палатой Российской Федерации.

Бережливое производство становится популярным трендом на предприятиях страны. Компании стремятся максимально повысить безопасность и производительность труда, качество выпускаемой продукции, уменьшить количество отходов, а также постоянно обучаться.

Представители различных отраслей промышленности, от пищевого производства до фармацевтики и машиностроения, посетили завод «Балтика» в Санкт-Петербурге, чтобы ознакомиться с результатами внедрения системы бережливого производства и перенять опыт одного из самых эффективных и передовых предприятий страны, в том числе, в части внедрения и развития Lean TPM.

В компании «Балтика» философия Lean TPM внедрена и развивается с 2011 года. Эффективность её достигается за счет рационального использования всех элементов технологических процессов, в том числе – на рабочих местах. Внедрение системы Lean TPM позволяет добиваться высокого качества и стабильности продукции на всех стадиях производства, а также ориентировать сотрудников на достижение данной цели.

Эксперты «Балтики» рассказали о внедрение таких направлений системы совершенствования культуры производства, как «Система организации рабочего места 5S», «Система управления результативностью PMS», «Автономное обслуживание АМ», «SMED – быстрые переналадки», «Гемба Кайдзен»: обеспечение постоянного совершенствования». Кроме этого, участникам программы продемонстрировали, как обслуживается оборудование на заводе, и как обеспечивается его наивысшая эффективность на протяжении всего жизненного цикла.

Юрий Макарьев, директор завода «Балтика-Санкт-Петербург»: «Подобные мероприятия важны для нас с точки зрения обмена опытом и привлечения новых практик совершенствования производства. Мы всегда уделяем значительное внимание вопросам качества выпускаемой продукции, выполняя не только законодательные требования, но и внедряя такие концепции управления производственным предприятием, как система бережливого производства. Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем фокусироваться на дальнейшем улучшении производительности».

Оксана Любимова, директор АНО «Центр бережливого производства Рязанской области»: «Впечатлений масса! Меня поразило, что на «Балтике» настолько широкий охват всех инструментов Lean TPM. При этом видно, что все элементы системы бережливого производства рабочие и своевременно обновляются. Приятно удивило соблюдение таких мелочей, как, например, маркировка зон гигиены или траекторий открытия дверей, а также то, что это одно из немногих предприятий, где используются системы One Point Lesson, Go and See Approach и Emergency Work Order».

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка пива с существенным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей товаров народного потребления России.

Система бережливого производства Lean TPM – концепция управления производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. Данная концепция включает в себя шесть фундаментальных основ – это «Система организации рабочего места 5S», «Система управления результативностью PMS», «Лидерство», «Автономное обслуживание», «Быстрые переналадки SMED», «Гемба Кайдзен: обеспечение постоянного совершенствования».