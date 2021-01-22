Компания «Интерлизинг» вошла в состав Санкт-Петербургского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Под председательством генерального директора компании Сергея Савинова был создан Комитет по лизингу. Заместителем Председателя избран коммерческий директор — Сергей Жарков.

«Наша основная задача сделать инновационную технику и оборудование доступными для предпринимателей России. Это заложено в миссии нашей компании. Общественная организация «Деловая Россия», безусловно, отличная площадка для этого», – отметил Сергей Савинов.

Основными задачами и целями Комитета по лизингу являются: помощь предпринимателям и, в том числе предпринимателям — членам «Деловой России», в реализации их бизнес-проектов с помощью инструментария и технологий лизинга, содействие развитию российского рынка лизинга и инновационных лизинговых продуктов. Помимо этого, участие в проведении тематических конференций, а также поддержка мероприятий регионального и федерального уровня, касающихся лизинговой сферы, разработка совместно с участниками рынка и профессиональным сообществом предложений по мерам государственной поддержки отрасли и совершенствованию нормативно-правовой базы, оказание экспертной аналитической поддержки и информирование бизнес-сообщества о возможностях и трендах отрасли.

«Деловая Россия» — общероссийская общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний, которые добиваются лидирующих позиций в своих отраслях. Организация, основанная в 2001 году, объединяет более 5 тыс. бизнесменов. Общая численность сотрудников на предприятиях «Деловой России» – около 1 млн человек, а суммарная годовая выручка предприятий — порядка 2,8 трлн руб. «Деловая Россия» представлена во всех 85 субъектах РФ и включает в себя 48 комитетов.

С 2014 года президентом организации являлся Алексей Репик.

В октябре 2019 года Алексей Репик был избран председателем «Деловой России», а ее президентом стал Павел Титов.